Irán instruye a la población sobre cómo actuar ante un posible ataque nuclear de EEUU

El contexto Irán difunde un vídeo con consejos para sobrevivir a este tipo de situaciones después de conocerse que el presidente de EEUU estaría pensando en lanzar un ataque nuclear contra el país cuando pasen las 'midterms'.

Irán se está preparando ante la posibilidad de un ataque nuclear por parte de Estados Unidos, ofreciendo consejos a su población a través de la televisión estatal. En caso de explosión nuclear, se recomienda no mirar directamente para evitar ceguera, buscar refugio en edificios alejados de ventanas y ventilación, y quitarse la ropa contaminada. Solo deben consumirse alimentos y bebidas cerrados, siguiendo siempre las actualizaciones oficiales. Tucker Carlson y Alex Jones, figuras mediáticas cercanas a Trump, advierten sobre una posible guerra nuclear, sugiriendo que un ataque podría ocurrir tras las elecciones de medio mandato.

Irán ha decidido preparar a la población por si se produce un ataque contra el país por parte de Estados Unidos. La televisión nacional del régimen ha dado una serie de consejos en caso de que caiga una bomba nuclear.

De esta forma, ante la posible amenaza estadounidense, el Gobierno iraní les indica en un vídeo los pasos a seguir. Primero, no mirar directamente a la explosión porque puede provocar ceguera inmediata.

Si les pilla en plena calle, correr a refugiarse dentro de un edificio, lejos de las ventanas y evitar la ventilación exterior. Una vez dentro, quitarse la ropa y lavar la piel que haya estado expuesta a la explosión.

Los únicos alimentos y bebidas que se pueden consumir son los que estén cerrados. Por último, se deben seguir todas actualizaciones oficiales de emergencia.

"Podríamos tener una guerra nuclear mundial. No sabes qué podría pasar a partir de ahí, es una locura", destaca Tucker Carlson, trumpista despechado y cercano al Kremlin que lleva meses advirtiéndolo.

Ahora, también lo hace el repsentador de radio Alex Jones. "Nos están llevando sonámbulos hacia una guerra nuclear", asegura. Ambos coinciden en que el ataque estaría planificando y Trump lanzarían una bomba nuclear contra Irán justo después de las elecciones de medio mandato.

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