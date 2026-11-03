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Difunden un vídeo

Irán instruye a la población sobre cómo actuar ante un posible ataque nuclear de EEUU

El contexto Irán difunde un vídeo con consejos para sobrevivir a este tipo de situaciones después de conocerse que el presidente de EEUU estaría pensando en lanzar un ataque nuclear contra el país cuando pasen las 'midterms'.

Consejos de Irán ante un posible ataque nuclear.
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Irán ha decidido preparar a la población por si se produce un ataque contra el país por parte de Estados Unidos. La televisión nacional del régimen ha dado una serie de consejos en caso de que caiga una bomba nuclear.

De esta forma, ante la posible amenaza estadounidense, el Gobierno iraní les indica en un vídeo los pasos a seguir. Primero, no mirar directamente a la explosión porque puede provocar ceguera inmediata.

Si les pilla en plena calle, correr a refugiarse dentro de un edificio, lejos de las ventanas y evitar la ventilación exterior. Una vez dentro, quitarse la ropa y lavar la piel que haya estado expuesta a la explosión.

Los únicos alimentos y bebidas que se pueden consumir son los que estén cerrados. Por último, se deben seguir todas actualizaciones oficiales de emergencia.

"Podríamos tener una guerra nuclear mundial. No sabes qué podría pasar a partir de ahí, es una locura", destaca Tucker Carlson, trumpista despechado y cercano al Kremlin que lleva meses advirtiéndolo.

Ahora, también lo hace el repsentador de radio Alex Jones. "Nos están llevando sonámbulos hacia una guerra nuclear", asegura. Ambos coinciden en que el ataque estaría planificando y Trump lanzarían una bomba nuclear contra Irán justo después de las elecciones de medio mandato.

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