Díaz insta a Hacienda a que "aclare de una vez por todas" su posición sobre la tributación del SMI

Continúa el choque entre Trabajo y Hacienda sobre la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha subrayado este jueves que ella ha hecho lo que le correspondía y que ahora es el departamento que dirige María Jesús Montero el que debe aclarar la controversia sobre cuál será su tributación.

Díaz, que este jueves participaba en un foro sobre políticas sociales en la sede de la OCDE en París, ha negado cualquier responsabilidad en la discusión que esta cuestión ha suscitado en el seno del Ejecutivo, pero ha insistido en en que "hay Gobierno para rato". "Yo he hecho lo que tenía que hacer, que es mi competencia, subir el salario mínimo y ahora desde luego, lógicamente, quedaremos pues a la espera de que el Ministerio competente aclare de una vez por todas cuál es la posición sobre esta materia", ha sentenciado.

La ministra de Trabajo ha insistido en que por lo que respecta a su departamento no ha habido cambio de posición y que en los cinco últimos años una vez que Trabajo fijaba el SMI, Hacienda subía el tope del tipo impositivo para que los beneficiarios tuvieran exento en el IRPF la totalidad de su salario, algo que no ha ocurrido esta vez y de lo que se enteró por la prensa. "Estamos a resultas de una legítima discusión en el Ministerio de Hacienda y estamos a resultas de que nos comuniquen su decisión", ha reiterado.

A la pregunta de si la escenificación de la víspera en el Congreso entre ella y Pedro Sánchez muestra que el Gobierno no se va a romper, Díaz ha respondido que el Ejecutivo "goza de muy buena salud". Aunque hay "muchas veces posiciones diferentes" entre el PSOE y Sumar, ha aprovechado para "dar una mala noticia a la derecha española de manera destacada: hay Gobierno de coalición que va a seguir ganando derechos y mejorando la vida de la gente para rato". "La gente puede estar tranquila", ha remachado.

Moncloa, en sus trece

Entretanto, Moncloa mantiene el pulso. "No vamos a rectificar", dicen, porque -sostienen- no se han equivocado. Tanto el presidente Sánchez como la ministra Montero, aseguran las fuentes consultadas por laSexta, lo tienen claro. Además, avanzan que este debate se va a suceder todos los años porque todos los años va a subir el SMI y que están dispuestos a arriesgarse a que el Congreso lo tumbe.

En esta línea, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha señalado este jueves que el Gobierno "no tiene voluntad" de cambiar la ley que establece los tramos del IRPF para adaptarlo al nuevo salario mínimo. López ha defendido que el Gobierno ya bajó los impuestos con una reforma del IRPF que beneficiaba a los ingresos más bajos y ha señalado que solo dos de cada 10 perceptores del salario mínimo se van a ver afectados. "Ocho de cada diez no van a tributar", ha incidido.

El dirigente socialista ha puesto en valor la subida del SMI hasta los 1.184 euros al mes y ha cuestionado que Díaz no estuviera al tanto. "Estoy absolutamente convencido de que no hace falta que nadie avise a la ministra de Trabajo para saber cuáles son los tramos de IRPF, no hace falta", ha añadido López, que ha defendido, más allá de las discrepancias, la unidad del Gobierno de coalición. "Este Gobierno está unido y va a seguir estando unido y gobernando", ha afirmado.