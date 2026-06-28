El PP se desmarca de Aldama tras las críticas por pedir una rebaja de condena: "No nos gustan los delincuentes"

El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España).

¿Qué ha dicho? El vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, justifica que el empresario no tenga que entrar en la cárcel por el caso Koldo mentando al Código Penal y reitera que es "un delincuente con sentencia firme".

La sentencia al empresario Víctor de Aldama ha generado críticas, especialmente del PSOE, que acusa al PP de haber solicitado la rebaja de pena antes de conocerse el fallo final. La condena de cuatro años y medio de cárcel no se cumplirá debido a su colaboración con la Justicia, lo que ha sido defendido por el vicesecretario del PP, Jaime de los Santos, quien asegura que se aplicaron beneficios legales según el Código Penal. De los Santos rechaza las acusaciones de pacto con Aldama y descarta un posible indulto, enfatizando que el PP no apoya a delincuentes y desvinculando al partido de Aldama.

Que la sentencia al empresario Víctor de Aldama ha sido más que criticada es un hecho, que el PP pidió la rebaja de pena hace tan solo un mes, antes de que se conociera la sentencia final, también. Y las críticas tras la condena firme de cuatro años y medio de cárcel que no se cumplirán por colaboración con la Justicia no se han hecho esperar.

Miembros del PSOE no dudaban en señalar a los de Alberto Núñez Feijóo por una sentencia que han considerado demasiado benevolente. Ahora, el PP vuelve a desmarcarse de Aldama y también lanza críticas a los socialistas por señalarles. Su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos ha señalado, en una entrevista con Europa Press, que se trata de "un delincuente" y que al PP "no le gustan los delincuentes".

De los Santos ha justificado que Aldama se haya librado de entrar en prisión por su colaboración con la investigación abierta. "Lo que le ha hecho la Justicia es dar los beneficios que el Código Penal recoge de forma transparente en los artículos 21.4 y 21.7", ha explicado.

De esta forma ha respondido a las acusaciones del Gobierno y del PSOE, también del abogado de José Luis Ábalos, que han apuntado a "pacto" y "connivencia" del PP con Aldama para rebajarle la pena y que no entrara en la cárcel.

De hecho, tras la sentencia del caso mascarillas, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sugirió al PP que lo incluya en sus listas y "hagan público su amor", mientras que el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, afirmó que el empresario se ha convertido en el "faro moral" del PP.

"¿Qué hacen señalando al PP?"

De los Santos ha recalcado al PSOE que el artículo 80.3 del Código Penal "da la opción" de que si ninguna de las penas supera los dos años no se entre en prisión. "Por tanto, ¿qué hacen señalando al Partido Popular?", ha enfatizado.

Al ser preguntado por la posibilidad de que el PP pudiera indultar a Aldama si gobierna, igual que el PSOE indultó al exconcejal del PP que destapó la trama Gürtel, el vicesecretario 'popular' ha descartado esa posibilidad. "Pero ¿qué hablan de indultos? Si aquí los que indultan a golpistas son los socialistas. Si quien indultó al que colaboró con la justicia para que la Gürtel tuviera una sentencia más firme, fue el Gobierno de Sánchez", ha apostillado.

De los Santos ha insistido en desvincular a su partido de Aldama. "Es que es su corrupto, es el que estaba dentro de su organización, el que iba con el señor Ábalos a recibir a Delcy Rodríguez al aeropuerto de Madrid con el conocimiento del señor Marlaska, el que hacía de intermediario con empresas como Air Europa o con el petróleo de Venezuela", ha manifestado.

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