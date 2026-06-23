"Aldama no entra en la cárcel, pero es un delincuente": Iñaki López opina sobre la sentencia del caso mascarillas

Iñaki López y Chema Crespo reflexionan sobre el nuevo rol de azote del Gobierno de Víctor de Aldama tras su sentencia en el caso mascarillas y recuerdan que el comisionista no ha salido absuelto, sino condenado.

Más Vale Tarde analiza el día después de la sentencia por el caso mascarillas, que además de condenar a 24 años a José Luis Ábalos y a 19 a Koldo García, ha decidido que Víctor de Aldama evite la prisión al poder conmutar sus 4 años y medio de cárcel por un año de servicios comunitarios.

La sentencia parece haber envalentonado al comisionista, que tampoco tendrá que devolver la comisión de 3,7 millones de euros que cobró, llevándole a erigirse como una especie de azote del Gobierno y amenazar a Pedro Sánchez.

Sin embargo, Chema Crespo considera que "si hubiera salido absuelto podría convertirse en un referente moral". Sin embargo, apunta que "ha salido con una condena importante" y recuerda que tampoco dijo "nada nuevo" a la UCO durante la investigación.

"Aldama no entra en la cárcel, pero es un delincuente", añade Iñaki López, mientras que Crespo indica que lo que sí le parece "humillante" es lo de "no tener que devolver la pasta".

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