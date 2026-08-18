La derecha se mueve ante la situación de Ceuta: Vox pide desclasificar informes del CNI y Junts reactivará el traspaso de competencias migratorias

Imagen de archivo del secretario general de JxCat, Jordi Turull, en un acto del partido reunido en Figueres (Girona)

Los detalles El partido de Abascal ha pedido al Gobierno que desclasifique los informes del CNI relacionados con Marruecos y la crisis migratoria en Ceuta y también las conversaciones mantenidas con Rabat.

La derecha ha intensificado su respuesta ante la crisis migratoria en Ceuta tras el asalto masivo de finales de julio. Vox ha solicitado al Gobierno la desclasificación de informes del CNI sobre Marruecos y la crisis migratoria, además de las conversaciones con Rabat. El senador de Vox, Javier Alonso, propone militarizar la frontera y retornar a los migrantes adultos sin derecho a permanecer en Ceuta. Mientras tanto, Junts, liderado por Jordi Turull, planea reactivar en el Congreso la proposición de ley para transferir competencias migratorias a Cataluña, alegando la necesidad de más herramientas para afrontar el "reto demográfico" y el impacto en los servicios públicos.

La derecha ha dado un paso más ante la crisis migratoria que hay en Ceuta después del asalto masivo que tuvo lugar entre el 30 y el 31 de julio. Mientras Vox ha pedido desclasificar informes del CNI, Junts ya ha avisado que reactivará el traspaso de competencias migratorias.

El partido de ultraderecha ha pedido este lunes al Gobierno que desclasifique los informes del CNI relacionados con Marruecos y la crisis migratoria en Ceuta y también las conversaciones mantenidas con Rabat.

En un vídeo remitido a los medios, el senador de Vox Javier Alonso insiste en la necesidad de militarizar de forma permanente la frontera y exige el retorno de todo adulto sin derecho a permanecer en Ceuta, así como la identificación y el retorno asistido de los menores conforme al acuerdo de 2007.

A su juicio, Marruecos debería asumir todos los costes ocasionados por la entrada irregular de decenas de miles de personas a la ciudad autónoma, desde los policiales a los sanitarios. "Ceuta y Melilla son España; no se reparten, no se negocian; se defienden", concluye.

Por su parte, en medio de la crisis migratoria en Ceuta, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha explicado que su partido registrará de nuevo en el Congreso la proposición de ley para lograr el traspaso de competencias en inmigración a Cataluña después de las vacaciones parlamentarias.

Así se ha expresado este lunes en declaraciones a los medios junto al líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí Galbis, antes de participar en las fiestas mayores del barrio de Gràcia. Turull ha sostenido que, para hacer frente al "reto demográfico" que plantean situaciones como la de Ceuta, la Generalitat de Cataluña necesita más herramientas.

"Lo que pasa en Ceuta no se queda en Ceuta. Normalmente, cuando allí se estornuda Cataluña tiene un resfriado", ha ejemplificado. Junts ya anunció a finales de julio que volvería a presentar esta proposición de ley, que pactó con el PSOE pero que el Congreso tumbó con el rechazo de PP, Vox y Podemos en septiembre de 2025. Ahora, Turull ha concretado que lo harán nada más "se abra el registro en el Congreso".

El dirigente de Junts ha sostenido que "no hace falta" retomar ninguna negociación con el PSOE sobre esta proposición de ley, puesto que es una "deuda" que los socialistas aún tienen con ellos fruto de las negociaciones en Suiza, ahora rotas.

Según Turull, "no puede ser que" la acogida de migrantes "siempre se cargue en las espaldas" de Cataluña, que ya tiene unos servicios públicos "tensionados" y es receptora de flujos de migración del Magreb.

"No admitiremos el discurso de según quién cuando el tanto por ciento que hay en Cataluña no tiene que ver con los de sus territorios", ha dicho el dirigente de Junts.

En todo caso, Turull ha considerado que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, no está reclamando "más competencias y recursos" para Cataluña para "no molestar en Madrid". Y eso, ha dicho, implica renunciar a tener "voz propia".

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