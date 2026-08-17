Denuncian hasta 14 casos de sarna entre los militares desplazados a Ceuta por las malas condiciones de sus alojamientos

Los detalles La Asociación de Tropa y Marinería Española ya había alertado de la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, "probablemente sarna", entre militares desplegados en la ciudad autónoma, por lo que solicitó al Ministerio de Defensa información "precisa" al respecto.

Unos diez militares del contingente en Ceuta han contraído sarna, según Defensa, aunque no necesariamente vinculado a los migrantes en la zona. La Unión de Militares de Tropa (UMT) afirma que el brote afecta al menos a 14 militares del Grupo de Regulares de Ceuta número 54, atribuyéndolo a las malas condiciones de alojamiento en la antigua Batería de Costa K-8. La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) había advertido sobre posibles enfermedades contagiosas y ha solicitado al Ministerio de Defensa información precisa sobre los casos de sarna, protocolos activados y medidas de desinfección para prevenir la propagación.

Alrededor de una decena de militares del contingente desplazado a Ceuta, para apoyar a las fuerzas de seguridad ante la llegada masiva de migrantes, han resultado contagiados de sarna, según han confirmado fuentes de Defensa. Eso sí, han querido destacar que estos casos no tiene por qué estar relacionados con los miles de migrantes que continúan viviendo en las calles y campamentos ceutíes.

Sin embargo, la cifra de casos de sarna entre militares que habrían estado en Ceuta podría ser mayor. Eso es lo que aseguran desde la Unión de Militares de Tropa (UMT), que ya han confirmado que el brote afecta al menos a 14 militares. Todos de una misma compañía. Concretamente, del Grupo de Regulares de Ceuta número 54.

Y esta asociación sí que relaciona estos contagios con una causa concreta: las condiciones en las que fue alojado el personal. El pasado sábado 15 de agosto, estuvieron en la antigua Batería de Costa K-8 (García Aldave), "unas dependencias habitualmente en desuso, sin el mantenimiento higiénico preceptivo, con antecedentes conocidos de plagas similares y en situación de hacinamiento".

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ya había alertado anteriormente de la posible aparición de casos de enfermedades contagiosas, "probablemente sarna", entre militares desplegados en la ciudad autónoma, por lo que había solicitado al Ministerio de Defensa información "precisa" al respecto.

Según ha informado en un comunicado, "algunos militares habrían manifestado preocupación ante la eventual presencia de esta enfermedad infecciosa, lo que ha generado dudas sobre la existencia de casos aislados o vinculados entre sí y sobre la activación de protocolos de vigilancia epidemiológica".

ATME considera "imprescindible" aclarar la situación y ha solicitado al Ministerio de Defensa que confirme si se han producido casos de sarna u otras enfermedades infecciosas entre el personal desplegado, así como el número de casos y si presentan relación epidemiológica. Además, ha pedido al Departamento que dirige Margarita Robles datos sobre las unidades en las que se habrían detectado y si se ha activado algún protocolo de control de contactos o vigilancia sanitaria.

También UMT ha presentado formalmente una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Defensa, a la Subsecretaría de Defensa y a la Secretaría Permanente del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas (COPERFAS) en la que exige saber si el brote se ha extendido a otras unidades de la Comandancia General de Ceuta (Legión, Montesa, RAMIX, RING, ULOG).

Sin olvidar que exige información sobre qué plan de contingencia médica se está aplicando para frenar la propagación hacia las familias y la población civil, y detalles sobre las labores de desinfección urgentes programadas para dependencias, gimnasios y vehículos de la unidad.

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