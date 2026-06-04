De delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid a directora de la Guardia Civil: la trayectoria política de Mercedes González

Los detalles Mercedes González está en el foco del juez Pedraz por la investigación del caso Leire. Según la Guardia Civil, ambas se reunieron tres veces. En estas reuniones Leire presionaba a González para que abriera expedientes a los agentes de la UCO por las filtraciones.

El caso Leire Díez ha puesto en el centro de la polémica a Mercedes González, directora de la Guardia Civil, quien cuenta con el respaldo del ministro Marlaska. Sin embargo, su situación es compleja, ya que el sumario revela hechos comprometedores. González se reunió tres veces con Díez, quien presionaba para abrir expedientes a agentes de la UCO por filtraciones. La UCO sostiene que Díez tenía influencia sobre González, a quien describía como "una persona de confianza". Aunque su posición está en entredicho, González no ha dimitido ni explicado su papel. Su trayectoria política, cercana a Sánchez, está bajo escrutinio judicial.

Tras conocer el sumario del caso Leire Díez el foco está puesto en Mercedes González, directora de la Guardia Civil y a la que el ministro Marlaska ha querido dar este jueves su apoyo. Pero lo cierto es que su situación es delicada: en el sumario se destapan hechos graves.

Mercedes González se reunió con Leire Díez tres veces. Reuniones en las que, según la Guardia Civil, Leire presionaba a González para que abriera expedientes a los agentes de la UCO por las filtraciones. En el sumario, la propia UCO afirma que Leire Díez tenía control sobre la directora de la Guardia Civil, a quien se refería en unos audios incluidos en el sumario como "una persona de confianza". Pero por ahora, Mercedes González ni ha dado ninguna explicación ni ha presentado su dimisión.

Socialista y muy cercana a Sánchez, Mercedes González ahora está en el punto de mira del juez Pedraz por la investigación del caso Leire. Fue ella quien, en su toma de posesión, se mostró tajante con la corrupción. "Seremos inflexibles", dijo González el 4 de abril de 2023, donde además insistió que "ninguna estrategia política y ningún abuso particular pueden marchar la inmensa limpieza con la que la Guardia Civil afronta cada día su trabajo por España".

Así, en más de una ocasión ha querido defender la honestidad y la imparcialidad del cuerpo al que representa. El 12 de mayo de 2023, González se mostró "orgullosa de la Guardia Civil" y del "ejemplo de coraje y de respeto por la legalidad y de neutralidad política que distingue" al cuerpo.

González es una directora con gran peso político. Tanto que su gran salto fue en 2021 cuando Pedro Sánchez la nombró delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid. Un salto al estrellato protagonizado por un rifirrafe con Almeida en el que ella no dudó en ser fiel al Gobierno. "Yo estoy aquí como delegada del Gobierno y voy a defender al Gobierno cada vez que le des una patada", le espetó el 12 de mayo de 2021. Con una trayectoria política y su actual cargo tambaleándose ahora queda esperar a lo que diga el juez.