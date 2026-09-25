Bolaños acusa al Poder Judicial de buscar "impunidad total" para Peinado y pide el expediente de sus quejas contra el juez

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños y la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló

Los detalles El ministro denuncia haber sufrido una "evidente indefensión" cuando el CGPJ le denegó el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Peinado.

Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ha presentado un recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras denegarse su acceso al expediente completo relacionado con su queja contra el juez Juan Carlos Peinado. Bolaños busca impugnar la decisión del Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, que archivó sus quejas. El ministro sostiene que el acceso al expediente es crucial para su defensa y critica la dilación en el proceso, sugiriendo que podría favorecer la impunidad del juez, especialmente ante la inminente jubilación de Peinado. Bolaños considera esta negativa como un intento de lograr la impunidad total del juez.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, presentó este jueves un nuevo recurso de alzada ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la decisión que le denegó el acceso al expediente completo de su queja contra el juez Juan Carlos Peinado y que "le generó una evidente indefensión", según valora el ministro.

Bolaños solicitó al CGPJ disponer de todo el expediente para poder impugnar fundadamente la decisión que tomó el Promotor de la Acción Disciplinaria del organismo al archivar sus quejas contra el juez Peinado. En agosto, el CGPJ le denegó el acceso a esta información, algo que hizo que el ministro presentase un recurso de alzada "sin elementos de juicio que eran imprescindibles para su defensa".

Concretamente, la Comisión Permanente del CGPJ rechazó el recurso del ministro contra la decisión de no expedientar ni sancionar al juez Juan Carlos Peinado, algo que ocurría apenas 24 horas después de abriese juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno.

Bolaños presentó sucesivas quejas contra el titular de la plaza número 41 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, por su declaración como testigo ante el magistrado y contra la decisión de este de elevar una exposición razonada al Supremo.

El ministro afirma que no conocía la fecha en la que el CGPJ comunicó a Peinado la denuncia presentada por el ministro, algo que ve como "relevante" para saber si conocía que el ministro le había denunciado cuando elevó la exposición razonada. "Así, se priva al ministro de un elemento esencial para el ejercicio de las acciones que le reconoce el ordenamiento jurídico", añade el escrito.

Señala "un nuevo intento de lograr la impunidad total" de Peinado

"Durante 427 días, un expediente referido a hechos de escasa complejidad permaneció sumido en un injustificable retraso, sin que los vocales que integran el grupo conservador de la Comisión Permanente, abandonados a la molicie, considerasen necesario imprimirle la menor urgencia. Sin embargo, cuando la jubilación del denunciado es ya una realidad próxima e inmediata, el mismo asunto pasa a ser objeto de una repentina urgencia", denuncia el escrito.

Acto seguido, arroja una "conclusión" que a su juicio muestra este proceder: "Durante meses se toleró una situación de parálisis que favorecía objetivamente que la jubilación del denunciado terminase convirtiéndose en un factor de impunidad para él. Si esa no era la finalidad perseguida, lo cierto es que la cronología de los hechos proyecta justamente esa apariencia. Y se trata de una apariencia particularmente dañina, pues alimenta una percepción de un corporativismo nocivo que perjudica la imagen de la Justicia y que es difícilmente compatible con la confianza que los ciudadanos deben poder depositar en los mecanismos de control disciplinario del Poder Judicial".

La negativa a este derecho, según Bolaños, "solo se podría entender como un nuevo intento de lograr la impunidad total del denunciado".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido