Delcy Rodríguez exige a Aldama que se retracte por decir que le entregó un sobre con documentos sobre la presunta financiación irregular del PSOE

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, visita un campamento de la Seguridad Civil francesa en el estado de La Guaira, Venezuela

El contexto El empresario aseguró en su declaración en el 'caso hidrocarburos' que la presidenta interina de Venezuela le entregó un sobre de la petrolera PDVSA que contendría documentación relacionada con la presunta financiación irregular del PSOE y de la Internacional Socialista.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, ha solicitado al empresario Víctor de Aldama un acto de conciliación para que se retracte de sus declaraciones sobre la financiación de la Internacional Socialista (IS) a través de PDVSA. Este acto, gestionado por el despacho de Baltasar Garzón, se celebrará el 16 de julio. Aldama, quien declaró ante el juez Ismael Moreno, entregó un sobre con documentación sobre bonos de PDVSA que, según él, financiaron a la IS y al PSOE. La UCO de la Guardia Civil ya mencionó un sobre similar en el 'caso hidrocarburos', donde Delcy Rodríguez jugó un papel clave como intermediaria.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha remitido al empresario Víctor de Aldama un escrito en el que solicita la celebración de un acto de conciliación para que se retracte de las manifestaciones que hizo en relación con la financiación, a través de la empresa pública de petróleo PDVSA, de la Internacional Socialista (IS), que preside Pedro Sánchez desde 2022.

Fuentes jurídicas consultadas por laSexta confirman que el acto de conciliación se celebrará el 15 de julio ante el Juzgado de Primera Instancia número 50 de Madrid. La solicitud ha sido tramitada por el despacho del ex juez Baltasar Garzón, lo que se interpreta desde el entorno de Víctor de Aldama como un "movimiento político" contra el intermediario.

Aldama declaró durante casi dos horas ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno en la pieza sobre los gastos en metálico que abonaba a Koldo García y José Luis Ábalos, que continúa secreta. En esa declaración aportó un sobre con documentación sobre bonos de PDVSA que habrían servido, según su versión, para financiar a la IS y al PSOE.

Aldama busca ampliar su pacto con la Fiscalía señalando que Delcy le dio documentos sobre la presunta financiación irregular del PSOE

La Fiscalía Anticorrupción se interesó sobre la presunta financiación irregular de los socialistas. Aldama no quiso dar detalles sobre el contenido del sobre, emplazando al Ministerio Público a llegar a un acuerdo para profundizar más en ese extremo.

En uno de los primeros informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el 'caso hidrocarburos' ya se hacía referencia a "un sobre de color marrón" en el que aparece como remitente el expresidente de PDVSA Manuel Quevedo y como destinataria la entonces vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Lo custodiaba Luis Alberto Escolano, quien guardaba "documentación de carácter sensible" de Aldama, según señaló entonces la UCO. Tras pedirle este último que le enviase "lo solicitado" por un medio de comunicación, Escolano le remitió fotos del documento dos meses antes de ser detenido en el caso hidrocarburos, el 7 de octubre de 2024.

Los investigadores no pudieron determinar entonces el contenido del sobre, si bien sospechaban que esa documentación estaba vinculada al sector de hidrocarburos. Para la UCO era clave en este asunto la "intermediación" de Delcy Rodríguez, que recibió la documentación y después se la entregó a Aldama el 4 de febrero de 2020.

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