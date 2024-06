Segunda jornada del caso Nummaria, en el que se juzgan a Imanol Arias y Ana Duato. Este miércoles el abogado de la actriz ha insistido en que "se ha vulnerado su derecho a defensa" porque la actriz no fue interrogada durante la fase de instrucción y que por tanto, no se le debe juzgar por cuatro de los siete delitos que se le imputan.

Duato se ha negado a pactar un acuerdo con la Fiscalía y piden para ella 32 años de prisión. "Una conformidad pasaría porque yo mienta y asuma unos hechos que no he cometido. Y no pienso dejarles a mis hijos la herencia de una mentira", expresó el lunes 3 de junio la actriz.

Por otro lado, la defensa de la actriz ha pedido que se anule el jucio por fraude fiscal. Además, su marido, Miguel Ángel Bernadeau, también ha hecho la misma petición en el trámite de cuestiones previas.

Además, explicó que en los otros tres ejercicios fiscales que se le achacan, la cuota defraudada no alcanzó los 120.000 euros, cantidad necesaria para que haya delito fiscal. Mientras el fiscal sostuvo que hubo irregularidades en los ejercicios fiscales de 2014, 2015, 2016 y 2017, el abogado de Duato insistió en que nunca fue interrogada sobre eso en fase de instrucción por lo que no se respetaron "las reglas del juego" y se ha incurrido en "indefensión".

Molina insistió en que no se comprobaron los contratos con Televisión Española y se dio "por sentado" que la actriz ganaba 63.000 euros por cada capítulo atribuyéndole no haber declarado algunos de los episodios cobrados. Tampoco se ha tenido en cuenta lo pagado por la artista a su agente, que debería contar como gasto deducible.

En este punto, explicó que en 2019 el Tribunal Económico Regional revisó las liquidaciones estableciendo la devolución de lo cobrado indebidamente con intereses. En esta segunda sesión, el fiscal retiró varios delitos a tres de los procesados y se opuso a la anulación del juicio, negado que se hayan producido vulneraciones de derechos durante el proceso.

Imanol Arias salda su deuda con Hacienda

El actor Imanol Arias abonó este lunes 3 de junio casi 275.000 euros para terminar de saldar su deuda con Hacienda antes de alcanzar un acuerdo con la Fiscalía por el que aceptó haber cometido fraude fiscal a cambio de una condena de dos años de prisión por la que no entrará en prisión.

El acuerdo alcanzado, al que ha tenido acceso 'EFE', incluye la propuesta de suspender la entrada a prisión del actor a cambio del pago de una multa de 25.000 euros, a lo que no se opone el fiscal.