La joven Faten Ben Amar, promesa del fútbol femenino marroquí, muere al intentar llegar a nado a Ceuta

¿Qué ha pasado? La futbolista es una de las víctimas del drama humanitario que llevó a más de 60.000 personas a lanzarse al mar. "Quería tener una vida mejor y un futuro que creía que le esperaba al otro lado de la frontera", dice su club.

Faten Ben Amar El Azizi, joven futbolista marroquí, es una de las 90 víctimas mortales del drama humanitario en Ceuta. La futbolista, de 20 años, falleció al intentar llegar a nado a España en busca de un futuro mejor, según su club, Maghreb Atlético Tetuán. Esta crisis ha lanzado al mar a más de 60.000 personas que intentan cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta en busca de una vida que no pueden tener en su país. En Marruecos, las autoridades guardan silencio, mientras que el club de Faten lamenta el "alto precio" que han pagado muchos jóvenes.

Faten Ben Amar El Azizi, joven promesa del fútbol femenino marroquí, es una de las 90 víctimas mortales que ha dejado, de momento, el drama humanitario en Ceuta. Que ha dejado esa llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma. La futbolista falleció en su intento de llegar a nado a España, en su intento de buscar "una nueva puerta" para su futuro, afirma el club de fútbol Maghreb Atlético Tetuán.

Tenía 20 años. Su intención, tener "una vida mejor y un futuro que creía que le esperaba al otro lado de la frontera". Así lo dice el que era su equipo. Así lo cuenta una entidad que afirma que Faten "no buscaba ni fama ni aventura".

"Su viaje acabó antes de llegar a su destino, después de perder la vida en su intento de alcanzar la ciudad de Ceuta", cuentan en un comunicado.

Faten es una de las 90 víctimas mortales que ha dejado esta crisis. Este drama humanitario que lanzó al mar a más de 60.000 personas en apenas unas horas a cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta. A llegar a nado a España. A tratar de tener una vida que en su país no podían tener.

En Marruecos guardan silencio. Así lo dicen en EFE, que afirman que ninguna de las instituciones a las que han consultado ha querido hablar del asunto. Medios del país dicen, eso sí, que son al menos 17 los muertos en la travesía de Fnideq, en Castillejos, a Ceuta.

Mientras la frontera trata de recuperar la normalidad, hay quienes se acercan al paso en busca de noticias de sus seres queridos, la mayoría jóvenes y desaparecidos desde hace días.

El club de Faten ha lamentado el "alto precio" que han pagado muchos jóvenes. "Los sueños se convierten en pesadillas; la alegría, en lágrimas", han expresado.