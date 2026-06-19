El dardo de Page a Zapatero al recibir un regalo en un acto: "No sean malpensados. Cumpliendo con la ley, esto no me lo quedo"

El contexto El presidente autonómico se ha referido a las joyas de Zapatero y de las que no ha aclarado su origen.

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha lanzado una indirecta a José Luis Rodríguez Zapatero en un acto en Albacete, refiriéndose a las joyas valoradas en más de un millón de euros halladas en la oficina del expresidente. Durante la presentación del Programa ESA BIC Castilla-La Mancha, Page bromeó al recibir una navaja, asegurando que, cumpliendo la ley de regalos oficiales, esta se quedará en la comunidad autónoma, no en sus manos. Esta declaración alude a las joyas de Zapatero, cuyo origen sigue siendo incierto. Mientras Page critica veladamente, Pedro Sánchez ha defendido al expresidente, destacando su marco regulador de obsequios oficiales.

Emiliano García-Page ha lanzado este viernes un dardo a José Luis Rodríguez Zapatero, a cuenta de las joyas por valor de más de un millón de euros halladas en su oficina. En un acto en Albacete, el presidente de Castilla-La Mancha ha bromeado al recibir un regalo asegurando que "cumpliendo con la ley de regalos oficiales, esto se queda en la comunidad autónoma".

El socialista participaba en la presentación del Programa ESA BIC Castilla-La Mancha en el hangar de Airbus del Parque Científico y Tecnológico, cuando le han hecho entrega de una navaja.

"No sean malpensados y piensen que esto podría ser útil para algunas reuniones… Les voy a quitar las ganas porque, cumpliendo con la ley de regalos oficiales, esto se queda en la comunidad autónoma, en el gobierno. No me lo quedo yo", ha lanzado Page entre risas.

Una referencia clara a las joyas de Zapatero incautadas en el marco de la investigación del caso Plus Ultra y de las que todavía se desconoce el origen. En un primer momento, se dijo que eran de su familia, pero ahora se cree que fueron regalos de líderes de Arabia Saudí.

Mientras el presidente autonómico ha criticado de forma velada la posibilidad de que fuesen regalos hechos durante el gobierno de Zapatero, Pedro Sánchez ha vuelto a respaldar al expresidente y ha destacado que fue él quien creó un marco para regular y registrar esos obsequios.

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