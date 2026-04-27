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232 días secuestrado

Muere el abogado Cosme Delclaux, que sufrió uno de los secuestros más largos de ETA

El contexto Delclaux, perteneciente a una familia de industriales de Neguri (Getxo), fue secuestrado el 11 de noviembre de 1996 cuanto tenía 34 años y liberado en un paraje del municipio vizcaíno de Elorrio, donde apareció maniatado a un árbol 232 días más tarde, el 1 de julio de 1997.

El empresario Cosme Delclaux tras su liberaciónEl empresario Cosme Delclaux tras su liberaciónReuters (Archivo)

El abogado vizcaíno Cosme Delclaux Zubiria, que sufrió uno de los secuestros más largos de los que perpetró la banda terrorista ETA, falleció el pasado sábado en Bilbao a los 64 años.

Delclaux, perteneciente a una familia de industriales de Neguri (Getxo), fue secuestrado el 11 de noviembre de 1996 cuanto tenía 34 años y liberado en un paraje del municipio vizcaíno de Elorrio, donde apareció maniatado a un árbol 232 días más tarde, el 1 de julio de 1997.

Se da la circunstancia de que seis horas después de esa liberación, la Guardia Civil localizó el zulo donde esta secuestrado el funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, en Mondragón (Gipuzkoa).

Delclaux fue capturado a punta de pistola cuando salía de su trabajo en el Parque Tecnológico de Zamudio y su cautiverio fue en paralelo al de Ortega Lara; ambos generaron movilizaciones de la ciudadanía vasca y el uso del lazo azul en la solapa para reivindicar su liberación.

La esquela de Cosme Delclaux que este lunes publica 'El Correo', indica que esta tarde se celebrará su funeral en la iglesia de San Ignacio de Neguri, en Getxo.

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