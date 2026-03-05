Israel despliega tropas en el sur de Líbano como "defensa avanzada" ante Hizbulá mientras siguen los bombardeos

Los detalles A la vez que se producen estas entradas en territorio libanés, Israel ha bombardeado el distrito de Dahiye, conocido como el bastión de la milicia chií. En Tiro, además, han amanecido entre llamas y con una gran columna de humo negro.

Este jueves se han difundido las primeras imágenes de la incursión de soldados israelíes en el sur de Líbano, a donde se han desplegado para ocupar posiciones estratégicas que el ejército israelí describe como una defensa avanzada para prevenir ataques de Hizbulá. Mientras se producen estas entradas en territorio libanés, Israel ha bombardeado el distrito de Dahiye, conocido como el bastión de la milicia chií.

Por su parte, Naim Qassem, líder Hizbulá en Líbano, ha declarado: "Nuestra preocupación es continuar con nuestra defensa, derribar los objetivos del enemigo israelí-estadounidense y permanecer firmes en nuestra posición de rechazo a los proyectos del enemigo".

Los ataques aéreos sobre el feudo de Hizbulá no han cesado. Entre llamas y con una gran columna de humo negro ha amanecido Tiro, al sur de Líbano, otra de las ciudades atacadas por Israel. En Al Majadel, también al sur, buscan supervivientes entre los escombros.

"No llevamos ni una semana de guerra y este conflicto ya se ha extendido a toda la región de Oriente Próximo con riesgo también de extenderse también más allá, al Mediterráneo, por ejemplo, o al Cáucaso", ha señalado Blas Moreno, analista y codirector de 'El Orden Mundial', este jueves en Al Rojo Vivo.

Al menos 77 personas han muerto en Líbano y los ataques de Israel dentro del país han forzado el desplazamiento de 58.000 personas.

