Sánchez pide "responsabilidad" a los grupos y espera que el segundo decreto "pueda prosperar": "Es una cuestión de humanidad"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno ha asegurado que han hecho todos un esfuerzo "enorme" de diálogo, de negociación y de llegar a un acuerdo, recordando que esta "no es una cuestión ideológica".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se muestra optimista sobre la convalidación de los nuevos decretos de vivienda, destacando su oposición a los "fondos buitre" que especulan con la vivienda. Durante una rueda de prensa con Emmanuel Macron, Sánchez pidió responsabilidad a los grupos políticos, subrayando que la cuestión es de humanidad, no ideológica. Admitió que el segundo decreto, centrado en la prórroga de alquileres, se ha trabajado menos, pero es coherente con la Ley de Vivienda. Criticó al PP por su inacción en casos como el desahucio de una anciana en Madrid, defendiendo su postura como un acto de traición a intereses especulativos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha mostrado "razonablemente optimista" sobre la convalidación de los nuevos decretos de vivienda el próximo viernes en el Parlamento y ha añadido que "le gusta ser traidor" contra los intereses de los "fondos buitre" que "especulan" con la vivienda.

En una rueda de prensa junto al presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, Sánchez ha asegurado que han hecho todos un esfuerzo "enorme" de diálogo, de negociación y de llegar a un acuerdo, y ha pedido a los grupos que tengan esa "dosis de responsabilidad porque esta no es una cuestión ideológica, es una cuestión de humanidad".

En referencia a las dudas que ha mostrado Junts este miércoles sobre los decretos, el presidente del Ejecutivo ha reconocido que se han incorporado "muchísimas" de las medidas de este grupo parlamentario y de otros muchos para resolver la emergencia habitacional que sufren muchos ciudadanos en España.

Reconoce que el segundo decreto se ha trabajado menos

Asimismo, ha reconocido que hay mucha expectativa al respecto y que se han trabajado mucho los dos decretos, particularmente uno de ellos, en el que llevan "muchos meses trabajando". Se refiere Sánchez al primero de ellos, el que a priori parece tener más apoyos, y se ha publicado hoy en el BOE. Es el que recoge un conjunto de medidas entre las que figuran aquellas relacionadas con los desahucios, el alquiler de habitaciones y las prohibiciones para los llamados "fondos buitre", así como las medidas en materia fiscal o las ayudas a la compra.

Respecto al segundo decreto, que incluye la prórroga automática de los alquileres demandada por Sumar y el Sindicato de Inquilinas, Sánchez ha indicado que lleva menos meses trabajándose pero que es coherente con el espíritu de la Ley de Vivienda que impulsó el gobierno de coalición PSOE-Sumar.

"Es un debate que ha sido suscitado por organizaciones civiles, también por partidos políticos y esperemos que pueda prosperar", ha agregado. En todo caso, ha añadido que es una línea que ya subyace en la ley de Vivienda y que la prórroga de contratos de alquiler será un debate que habrá que afrontar "antes o después" en el país.

Acusa al PP de no haber "movido un dedo" con Maricarmen

Este debate, ha añadido Sánchez, también surge por la "incomparecencia y la inhumanidad e insensibilidad" de determinados responsables políticos vinculados con el PP, a los que ha acusado de no haber "movido un dedo" ante el caso de Maricarmen, la anciana de 87 desahuciada hace unos días en Madrid.

"Nosotros hemos dado una respuesta que podrían haber dado las comunidades autónomas, que sin duda alguna podría haber dado el Ayuntamiento de Madrid, y que se han negado a darla", ha añadido al respecto.

"He escuchado al PP decir que soy traidor, también en esto no se movían. ¿Qué significa ser traidor? ¿A quién? ¿A los fondos buitre que especulan con la vivienda? Pues sí, me gusta ser traidor a ese tipo de intereses", ha señalado a preguntas de los medios sobre las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a los nuevos decretos.

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