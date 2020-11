laSexta ha tenido acceso a un audio grabado por un médico MIR del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en el que define la situación de las UCI como muy preocupante. "Esto es para asustar porque la gente no sabe lo que está pasando aquí dentro", asegura.

"Yo no sé como fue lo de Madrid en su momento pero creo que es parecido a lo que estamos viviendo en el HUCA", explica el médico, que llega a apuntar que sus compañeros "no han visto nada así en la vida".

El sanitario explica que las UCI de Asturias están completamente saturadas y señala que han llegado a valorar para cuidados intensivos a "20 pacientes": "La semana pasada los hubiera ingresado en la UCI pero ahora no podemos porque estamos hasta arriba. Me queda una cama para llenar la UCI entera, ocho UCIs llenas. Tenemos 60 pacientes COVID y cinco o seis no COVID".

En esta línea, asegura que en solo un día han ingresado a nueve pacientes, lo que califica como "una barbaridad" para una UCI. "Para que os hagáis una idea, la UCI de Avilés o Gijón tienen 20 camas y nosotros tenemos ingresados 60 pacientes solo COVID", señala.

"Lo que más asusta es que es gente muy joven esta vez. He ingresado mogollón de gente de más de treinta y pico años y los factores de riesgo son la obsesidad y la hipertensión. La media ahora mismo son 50 años, 20 arriba, 20 abajo", advierte.

Además, lanza un mensaje de concienciación porque "la gente en la calle no es consciente": "Es para meteros miedo, cuidad mucho vuestros contactos, vuestra familia. Me gustaría que vinierais para que lo vierais".

El médico apunta que la situación les tiene "angustiados" porque están "trabajando con una presión de la ostia". "No damos abasto, es gente joven que está malísima. Es para tener miedo. Tened cuidado", zanja.

Precisamente este lunes, Asturias decretó el cierre de toda actividad económica no esencial, incluyendo el de los bares y restaurantes, y anunció que solicitará al Ministerio de Sanidad la imposición de un confinamiento domiciliario en la región durante 15 días. Una medida que, según ha podido saber laSexta, no se plantea el Gobierno central.