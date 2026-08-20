Controlado el incendio de Niebla tras 14 días de intensa lucha y estabilizado el fuego de Las Peñas de Riglos

Los detalles La evolución de ambos incendios permite avanzar en las labores de extinción y facilitar el regreso progresivo de los vecinos evacuados, aunque todavía persisten puntos calientes y se mantienen las labores de vigilancia en las zonas afectadas.

El incendio forestal en Las Peñas de Riglos, Huesca, iniciado el 10 de agosto, ha sido estabilizado tras días de arduo trabajo. El fuego ha afectado 14.500 hectáreas dentro de un perímetro de 18.400. La llegada de una tormenta ha ayudado a refrescar el terreno, aunque aún persisten puntos calientes. Las autoridades mantienen restricciones de acceso y evalúan el regreso de 203 personas a sus hogares. Se ha destacado la magnitud del dispositivo desplegado, con más de mil efectivos. En Huelva, el incendio de Niebla ha sido controlado, centrándose ahora en su extinción definitiva.

El incendio forestal declarado el pasado 10 de agosto en Las Peñas de Riglos (Huesca) ha quedado estabilizado este jueves después de varios días de intenso trabajo por parte del amplio dispositivo desplegado para combatir las llamas. Según las mediciones más precisas realizadas mediante satélite, el fuego ha calcinado 14.500 hectáreas dentro de un perímetro de 18.400 hectáreas.

Tras la reunión celebrada esta mañana por el CECOPI, el Gobierno de Aragón ha informado de que la noche ha transcurrido con tranquilidad. La llegada de una tormenta ha dejado precipitaciones de hasta casi 15 litros por metro cuadrado en algunas de las zonas más activas del incendio, además de provocar un descenso de las temperaturas que ha contribuido a refrescar el terreno y favorecer la evolución del fuego.

Pese a la estabilización, todavía se mantienen algunos puntos calientes, por lo que los equipos de extinción intensificarán este jueves las labores de vigilancia, remate y control para evitar que el incendio pueda reactivarse.

Por prudencia, las autoridades mantendrán temporalmente las restricciones de acceso a la zona afectada. Durante la mañana también se evaluará el regreso a sus domicilios de los vecinos de Centenero, Ena y Botaya, un total de 117 personas.

Estas personas se sumarían a los 583 vecinos de 13 núcleos de población que pudieron regresar a sus casas este miércoles. Todavía permanecen pendientes de realojo los vecinos de Atarés, con 83 personas; Santa Cruz de la Serós, con 74; y Binacua, con 46. En total, 203 personas que, previsiblemente, podrán regresar a sus hogares en las próximas horas si la evolución del incendio lo permite.

Más de un millar de efectivos

El Gobierno de Aragón ha destacado la magnitud del dispositivo desplegado para hacer frente al incendio, en el que han participado más de una veintena de instituciones.

Según el Ejecutivo autonómico, se trata de la mayor movilización interadministrativa registrada en un incendio forestal en Aragón. En la jornada de máxima activación llegaron a trabajar cerca de un millar de efectivos y alrededor de 40 medios aéreos.

Otro incendio, controlado en Huelva

Por otro lado, el incendio forestal de Niebla (Huelva) también ha evolucionado favorablemente. El responsable de Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, ha comunicado a través de X que el fuego había quedado controlado a las 10.00 horas.

, ha señalado Sanz, quien ha trasladado su agradecimiento a todos los efectivos que han participado en las labores de extinción y ha destacado que su trabajo ha sido "vital" para controlar el incendio.

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