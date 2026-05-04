El cónsul de España en Tel Aviv visita a Saif Abukeshek, el activista español de la Flotilla detenido por Israel

Los detalles El Gobierno considera la retención por parte de las autoridades israelíes como un "secuestro", ya que la operación se produjo en aguas internacionales.

El cónsul de España en Tel Aviv ha visitado de nuevo este lunes al activista palestino-español Saif Abukeshek, que fue arrestado ilegalmente el pasado jueves en aguas internacionales, para comprobar su estado de salud y seguirá haciéndolo y manteniendo contacto permanente con la familia.

Así lo han señalado a 'EFE' y han confirmado a laSexta fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que han precisado que el cónsul ha podido conversar con él y conocer de primera mano su situación. Además, las mismas fuentes insisten en que España exige la liberación inmediata de Saif Abukeshek y que se respeten sus derechos y la legalidad internacional.

El activista palestino-español y su compañero brasileño Thiago Ávila fueron detenidos por Israel el pasado jueves en la expedición de la Flotilla Global Sumud, que por segundo año consecutivo pretendía romper el bloqueo en Gaza y llevar ayuda humanitaria.

Diversos colectivos pro derechos humanos y el propio Gobierno español definieron esa maniobra de las autoridades israelíes como un "secuestro", al ejecutar esta operación en aguas internacionales y aún a unos 1.200 kilómetros de la Franja de Gaza.

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