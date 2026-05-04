Salim Malla, miembro de la Flotilla, denuncia torturas por parte de Israel a su llegada a España: "Hicieron lo que quisieron con nosotros"

¿Por qué es importante? El integrante de la Global Sumud Flotilla asegura que Israel lo retuvo y maltrató durante casi dos días. Denuncia su detención en alta mar y pide la liberación de sus compañeros.

El profesor vitoriano Salim Malla, miembro de la Global Sumud Flotilla, denunció la violencia sufrida tras ser interceptados por Israel camino a Gaza. Relató que el abordaje fue con armas de fuego y que fueron sometidos a maltratos físicos y psicológicos, permaneciendo casi dos días sin saber su destino. Criticó la inacción de los gobiernos central y vasco en su repatriación, destacando que solo el Gobierno turco les brindó asistencia. Malla pidió la liberación de dos portavoces encarcelados en Israel y describió las condiciones inhumanas en las que fueron mantenidos, incluyendo agresiones aleatorias y privación de necesidades básicas.

El profesor vitoriano Salim Malla, uno de los integrantes de la Global Sumud Flotilla que fue interceptada la pasada semana por Israel cuando se dirigía a Gaza, ha denunciado la violencia que padecieron. "Hicieron lo que quisieron con nosotros", ha asegurado a su llegada a España.

"El abordaje fue con armas de fuego. Veíamos los punteros láser en nuestras cabezas. Nos tuvieron arrodillados con las manos en la cabeza, nos clasificaron y nos metieron hacinados en un recinto con contenedores", ha relatado.

Asimismo, se ha mostrado crítico con la inacción del Gobierno central y vasco de cara a lograr su repatriación, asegurando que "no han hecho nada". Además, ha incidido en que todavía quedan vascos en Creta.

"Solo el Gobierno turco nos puso un vuelo, nos sometieron a reconocimientos médicos y psicológicos y nos ayudaron a hacer una declaración con abogados para interponer una demanda en la Corte Penal Internacional por violación de Derechos Humanos", ha apuntado.

Procedente de Grecia, Malla ha relatado, a su llegada al aeropuerto de Loiu, la actuación del Ejército israelí tras la cual un total de 22 naves de la Flotilla han sido destruidas y se encuentran "a la deriva".

El resto, 33 embarcaciones, se encontrarían en Creta a la espera de que pase una tormenta y de que el Ejecutivo griego les dé permiso para salir. "Seis barcos más pretenden unirse y otros 16 continuar desde Turquía", ha manifestado.

Tal y como ha relatado, la interceptación de un total de 22 embarcaciones -con 180 personas a bordo- se produjo a 60 millas de Creta con la "colaboración" del Gobierno griego y la "inacción" de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex).

Los activistas fueron trasladados a lo que ha definido como un "campo de concentración flotante", donde permanecieron casi dos días padeciendo "maltratos físicos y psicológicos". "Nos apuntaron con armas de fuego, nos clasificaron con un número, nos aislaron, nos privaron del sueño, de agua y comida", ha descrito, para añadir que durante esas 48 horas no fueron informados de cuál sería su destino, por lo que se temían que les trasladaban a cárceles de Israel.

Agresiones "aleatorias"

Salim Malla ha subrayado que las agresiones que padecieron eran "aleatorias" y, en su caso, estuvo aislado, hasta que se produjo el rescate por parte de la guardia costera griega.

Un total de 30 integrantes de la Global Sumud Flotilla habrían sido hospitalizados y seis ingresados por diversos traumas, dislocaciones y un joven con seis costillas rotas. Salim Malla, que ha rechazado ser activista, ha reclamado la liberación de los dos portavoces de la Flotilla -uno de ellos de nacionalidad española- que permanecen encarcelados en Israel y que, a su juicio, "corren serio peligro".

"Pido la liberación de Saif y Thiago, que aún siguen encarcelados por el Gobierno genocida de Israel", ha reclamado.

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