El Congreso aprueba reformar el reglamento para frenar a los ultras que acosan a periodistas y políticos

Tras meses de denuncias por parte de los periodistas que cubren normalmente la información del Congreso de los Diputados, ruedas de prensa boicoteadas, acoso en redes y hasta amenazas, el Congreso ha votado a favor de endurecer el reglamento por el que se rige la Cámara Baja y poder poner coto y freno a la presencia de ultras que se hacen pasar por periodistas.

Así, tras su debate, han aprobado la tramitación de la reforma del reglamento para regular el código de conducta de los periodistas parlamentarios y poner fin a las provocaciones y faltas de respeto de estos agitadores, que han tomado el Congreso como su plató particular. Para ello, desde ahora, cualquier comunicador que incumpla las normas será expulsado o seleccionado como candidato para que no se renueve su acreditación de prensa. Es decir, el carnet que les permite el acceso a la cámara.

Todos los partidos políticos, salvo el PP y Vox, han votado a favor de estas nuevas normas y sanciones para periodistas. 176 votos a favor y 170 en contra. Ahora es el turno de empezar a escribir esas nuevas pautas de conducta, que podrían entrar en vigor a finales del mes de junio. Incluirá tanto normas a cumplir como sanciones, por ejemplo, la retirada de una acreditación durante al menos cinco años.

Además, con esta reforma se considerará una infracción grave el interrumpir el orden de las ruedas de prensa. Pero también contempla infracciones muy graves ante posibles faltas de respeto y amenazas.

Son muchos los políticos que se han quejado de forma pública de las actuaciones y actitudes de estas personas. "Los apóstoles del odio están ganando espacio de impunidad", ha denunciado Patxi López. "El Congreso de los Diputados debe ser un lugar seguro y no un escenario de provocación y falta de respeto de forma permanente", aseveraba la portavoz adjunta de Sumar, Aina Vidal.

"No estamos en contra de que haya personas acreditadas de cualquier medio de comunicación. No estamos en contra de cualquier medio de comunicación, haga preguntas incómodas. Pero respetamos el turno de palabra", ha explicado la periodista parlamentaria de laSexta, María Llapart ante las críticas de los mismos agitadores, que aseguran que se les quiere echar. Los periodistas "pedimos que respeten las normas y sean educados". Porque, como recodaba Josep Maria Cervera, de Junts, "son agitadores que dificultan la labor de los profesionales del periodismo". O, en palabras de Gabriel Rufián: "Son sicarios".

Mientras tanto, recordemos que solo se han opuesto los diputados del PP y de Vox, para los populares con esta votación sí que se "pretende controlar la libertad de expresión y de información".

De Ndongo a Vito Quiles: los ultras que boicotean el Congreso

El agitador ultra Bertrand Ndongo revienta una rueda de prensa de Sumar en el Congreso: "Le ruego que se calle"

Hay que recordar que, solo unas horas antes de que se celebrara esta votación, en el mismo Congreso se ha vivido un acto más de estos ultras. Y es que, el mismo día que se estudiaba esta aprobación, el ultra y agitador Vito Quiles se ha propuesto seguir molestando en el transcurso normal de la actividad parlamentaria. No ha dejado hablar al portavoz socialista, Patxi López, ni ha dejado a los periodistas reales y con título hacer su trabajo, preguntar a los políticos que intentan explicar lo acordado u ocurrido durante la jornada política.

Los ultras han vuelto a reventar este martes una rueda de prensa y, aunque todo comenzaba con Vito Quiles preguntando a López, que aunque no tenía el turno de palabra, ha aceptado su interpelación y ha intentado responder. Sin embargo, Quiles no quería respuestas haciendo preguntas incómodas, sino hacer ruido y boicotear. A él, se le han unido otros ultras vestidos de periodistas, ya conocidos entre los verdaderos comunicadores parlamentarios. Hablamos de Josué Cárdenas y Adrián de Oliveira.

Pero es que, hace solo una semana, fue el turno de otro ultra. La portavoz de Sumar, Verónica Martínez, tuvo que suspender su comparecencia ante los gritos y faltas de respeto del activista de ultraderecha Bertrand Ndongo. De nuevo, aunque no tenía el turno de palabra, entró en la sala de prensa para intentar hacer preguntas y reventar así la comparecencia. Porque él tampoco busca realmente la respuesta de los políticos.

Tras minutos donde reinaba la violencia verbal, con Ndongo a gritos con la jefa de prensa de Martínez, la prensa titulada se quejaba por no poder hacer sus preguntas y su trabajo. "Quiero escuchar a los periodistas que quieren hacerme preguntas, así que le ruego que se calle", llegó a decir la portavoz de Sumar. "No me va a mandar a callar, ustedes se callan", respondía el ultra.

Con la aprobación de la modificación de este reglamento se busca que estas situaciones no se vuelvan a producir dentro del Congreso de los Diputados.