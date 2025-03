La Audiencia Provincial de Madrid condena a Luceño a 3 años de prisión y absuelve a Medina por el 'caso Mascarillas'

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al empresario Alberto Luceño como autor de un delito contra la Hacienda Pública a la pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 3.500.000 euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1.351.386,26 euros. Así lo ha dado a conocer este miércoles la audiencia madrileña, que añade además a Luceño una condena de ocho meses de prisión y ocho meses de multa con una cuota diaria de 50 euros (12.000 euros) como autor de un delito de falsedad en documento oficial, al considerarse probado que manipuló dos salvoconductos para poder circular durante el periodo que duró el confinamiento y un documento de identificación como agente del CNI.

La Sala considera probado que Alberto Luceño obtuvo rendimientos derivados de su trabajo personal entre marzo y abril de 2020 que no declaró en su IRPF, defraudando así a la Hacienda Pública hasta 1.351.386,26 euros.

Absueltos de estafa

Por otro lado, el tribunal ha absuelto a Alberto Luceño y al aristócrata Luis Medina de los delitos de estafa y falsedad en documento mercantil por los que se formulaba también acusación.

El Tribunal no considera probado que le dijeran a Elena Collado, la responsable de compras del Ayuntamiento, que no iban a cobrar comisión alguna por conseguir las mascarillas. La Audiencia has desdeñado igualmente la estafa a pesar de que las mascarillas fueron defectuosas.

La sentencia se aleja bastante de la petición de la Fiscalía, que había solicitado 15 años para Luceño y 9 para Medina por delitos de estafa, falsedad documental, falsedad documento mercantil y delito contra hacienda. Aunque no estaban obligados a asistir, ambos acusado han llegado pasadas las 10 de la mañana a la sede de la Audiencia madrileña para conocer la sentencia sin detenerse a hablar con los medios de comunicación más allá de un "todos tranquilos" expresado por Miguel Gala, abogado de Luceño.

Asimismo, y según la sentencia, los acusados quedan absueltos también de falsedad en documento mercantil al considera que los documentos sobre las mascarillas tienen la consideración de documentos privados.

6 millones en comisiones

Medina y Luceño se sentaron en el banquillo el pasado mes de febrero, durante ocho sesiones, acusados de estafar al Ayuntamiento de Madrid en lo peor de la pandemia de COVID, cuando firmaron tres contratos para la compraventa de mascarillas, guantes y test de coronavirus por valor de 11,9 millones de dólares y por los que cobraron una comisión total de unos 6 millones.

En sus declaraciones, realizadas el día 25, Medina, hijo del duque de Feria y de Naty Abascal, negó la estafa y aseguró ante el juez que su intención era "ayudar" al Ayuntamiento de Madrid, pero que en ningún momento dijo que esa ayuda iba a ser gratis. Su estrategia se ha basado en intentar limitar su papel a un mero facilitador. "Como facilitador, o sea yo puse en contacto a dos partes. Se puede decir que yo no intermedié porque no tuve el papel que pudo tener Alberto", dijo, señalando de alguna manera a Luceño.

Por su parte, Luceño reconoció que las comisiones eran desorbitadas, pero que las fijó el empresario malasio San Chin Choon, cuya empresa les facilitó las mascarillas.

El empresario dijo que fue la responsable de compras del Ayuntamiento quien acudió a él y le pidió ayuda, aunque ellos no especificaron que eran comisionistas porque no les preguntaron, aseguró Luceño.