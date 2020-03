Los profesionales sanitarios que actualmente están trabajando en el hospital de campaña levantado en Ifema para atender casos de contagio por coronavirus han denunciado el descontrol y las condiciones precarias que están teniendo que asumir para poder atender a los pacientes que han sido trasladados allí.

La razón: no se están aplicando los protocolos de seguridad ni sanitarios necesarios entre el personal médico que se encuentra trabajando allí. Según han destacado, y tal y como se puede observar en las imágenes, no se está respetando la distancia de seguridad obligatoria para reducir las posibilidades de contagio.

Los profesionales sanitarios se ven obligados a ponerse el uniforme en vestuarios repletos de personas, sin apenas espacio para evitar riesgos. Tampoco, según han continuado, se están llevando a cabo medidas de desinfección para los trabajadores, y estos se están viendo obligados a utilizar equipos de protección individuales (EPIs) y otros medios de carácter precario que no garantizan su seguridad.

"Estamos en la cola esperando a que nos den el mono de trabajo de hoy, y el EPI, que no es un EPI, sino una especie de delantal que no es impermeable", ha lamentado uno de los médicos. En esta línea, afirman que, a causa de la escasez de los equipos de protección, deben ingeniárselas con todo lo que van encontrando en las instalaciones: "Si no hay EPIs, improvisan con bolsas de basura haciendo gorros y batas".

Además, han lamentado la falta de organización en el reparto de dichos equipos, que también propicia un aumento innecesario de las posibilidades de adquirir el virus: "Durante más de media hora ha habido una aglomeración tremebunda porque hay poquísimas personas para entregar el pijama. Está tan mal organizado que han estado todos los sanitarios aquí reunidos y aglomerados".

Incluso llegan a asegurar que muchos voluntarios no han vuelto a acudir al centro médico improvisado por la falta de EPIs, y eso ha provocado que se esté llamando a gente actualmente desempleada que no ha ejercido con anterioridad como celador u otro cargo similar.

Desde su puesta en marcha, ya han ingresado más de 1.200 pacientes en el complejo hospitalario levantado en Ifema, según ha señalado Antonio Zapatero, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Universitario de Fuenlabrada y actualmente director médico de Ifema.