España y Marruecos, una relación marcada por los acuerdos y la tensión: del giro sobre el Sáhara al acercamiento con Argelia

Los detalles La relación entre ambos páises ha pasado por distintas crisis. Ahora, España ha vuelto a acercarse a Argelia y, casualidad o no, Marruecos ha optado por abrir de nuevo la frontera.

Desde la firma del Tratado de Amistad en 1991, España y Marruecos han mantenido una relación generalmente cordial, aunque con tensiones sobre Ceuta, Melilla y el Sáhara. La disputa entre Marruecos y Argelia por el Sáhara provocó la primera crisis con España. En 2002, gendarmes marroquíes ocuparon el islote de Perejil, y en 2021, tras acoger a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario, Rabat retiró la vigilancia fronteriza, permitiendo la entrada de miles en Ceuta. Posteriormente, España apoyó el plan marroquí para el Sáhara, mejorando las relaciones. Sin embargo, España se acerca a Argelia, mientras Marruecos reabre la frontera.

La soberanía ha sido uno de los principales escollos de la relación histórica entre España y Marruecos. Sobre todo, en lo relacionado con Ceuta, Melilla y el Sáhara.

Precisamente, la disputa de Marruecos con Argelia por este último territorio, abría la primera gran crisis con España desde el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación en 1991.

Con el coronavirus azotando al mundo entero, el Gobierno español acogía a Brahim Ghali, líder del Frente Polisario. "Las razones son de estricto cumplimiento con nuestro compromiso humanitario", indicaba Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores en 2021.

Un acto imperdonable para Rabat, que el 17 de mayo de 2021 retiraba la vigilancia en sus fronteras. En ese entonces, 23 personas murieron intentando cruzar la valla y cerca de 10.000 lo lograron, desatando una avalancha de miles de personas que corrían para entrar en Ceuta.

Unos meses después, España cambiaba su postura con respecto al Sáhara Occidental. "El plan de Marruecos es serio, es creíble, es realista", destacaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Desde entonces, se ha insistido en que las relaciones hispano-marroquíes viven su mejor momento. "Un clima de confianza mutua y de plena cooperación como nunca antes había existido entre ambos países", aseguraba Pedro Sánchez.

Una buena relación de la que presumían y que ha culminado con la organización conjunta del próximo Mundial de fútbol.

Eso sí, sobre la mesa está la disputa de qué país acogerá la final. "Hemos asistido a la demolición de la política exterior de los últimos cuatro años. Una política que se basó en el apaciguamiento. Muchísimas cosas se cedieron", destaca Yago Rodríguez, director de 'The Political Room'.

Ahora, España vuelve a acercarse a Argelia y, casualidad o no, Marruecos vuelve a abrir la frontera.

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