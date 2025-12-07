Ahora

Sigue el terremoto interno

Cientos de mujeres del PSOE de Málaga y Granada exigen "que se actúe con contundencia" tras los casos de Salazar y Navarro: "Ni una agresión sin respuesta"

Los detalles Sigue activo el terremoto interno en el partido por las acusaciones contra Paco Salazar. Las mujeres socialistas de Granada respaldan el comunicado que publicaron sus compañeras de Málaga, en el que condenaban "cualquier forma de acoso o violencia".

Comunicado de mujeres del PSOE de Granada
La tormenta interna provocada por el caso Salazar parece estar lejos de amainar, y un PSOE que, en un principio, parecía satisfecho con la gestión del escándalo, ha terminado moderando su reacción. Si la ministra Ana Redondo defendió este lunes que "más rapidez, contundencia y agilidad con la respuesta es imposible", ahora María Jesús Montero ha defendido que "hay que acelerar procedimientos y acompañar de una forma más eficaz para que las mujeres se sientan arropadas por el partido".

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado a reconocer "errores". "El presidente asume que ha habido errores en la tramitación de este caso, pero dice que no han sido premeditados", indicó este sábado la periodista de laSexta Esther Redondo.

Y es que la presión no ha hecho más que crecer en los últimos días. "Pedro Sánchez no solo no ha asumido ninguna responsabilidad, sino que ha impuesto el silencio en el Partido Socialista, lo cual nos lleva a pensar en si podría estar habiendo un encubrimiento", ha declarado al respecto Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso. En la misma línea, Feijóo ha defendido que "tenía que tener conocimiento de las denuncias hacia su actitudes y, como siempre, lo sabía y lo tapó".

Sin embargo, además de la oposición, también aprietan sobre este asunto desde el propio partido. Las mujeres del PSOE de Málaga han publicado un comunicado que lleva como título "Ni una mujer sola, ni una agresión sin respuesta". En el documento, apoyado por más de 300 mujeres, exigen una mayor "contundencia", también en la gestión del escándalo de Torremolinos. "Exigimos (...) que se actúe de forma contundente ante cualquier conducta que contradiga nuestros valores (...), que los protocolos internos se apliquen con rigor, rapidez, independencia y sensibilidad".

A estas exigencias se han sumado también las socialistas de Granada: "Las mujeres del PSOE de Granada nos adherimos al comunicado de nuestras compañeras del PSOE de Málaga", han señalado. Este, junto al comunicado publicado por la Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), en el que se denunciaba que "es insuficiente la respuesta que está dando a las denuncias por tales conductas", escenifican la división interna que se vive en el partido.

