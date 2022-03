La eurodiputada de JxCat y exconsellera de Educación en 2017, Clara Ponsatí, ha afirmado este lunes que la independencia de Cataluña es tan importante como para valer la vida de una persona. En declaraciones a 'La 2' y 'Ràdio 4', Ponsatí ha aludido a su libro de memorias, "Molts i ningú" (Muchos y nadie), en el que reprocha al expresident Carles Puigdemont que frenase la declaración unilateral de independencia (DUI) con el argumento de que, si seguían adelante, "habría muertos" porque el Estado actuaría a cualquier precio.

"Y yo también lo creía. Podía haber sangre. Pero si ellos estaban dispuestos a hacerlo, nosotros debíamos estar dispuestos a pagarlo. Retirarse porque ellos amenazan es aceptar su violencia", sostiene en el libro. Preguntada por la periodista Gemma Nierga si considera que la independencia de Cataluña es tan importante como para valer la vida de una persona, Ponsatí ha sido taxativa: "Yo creo que sí". Según Ponsatí, "es una pregunta muy pertinente" que "se le tendría que hacer a mucha más gente".

"No sé cuántas veces se le ha hecho esta pregunta a algún líder del independentismo. Tengo muchos amigos y conocidos que, en los meses posteriores al 1-O, esta pregunta la contestaban como yo, mucha gente", ha señalado. Ponsatí ha subrayado que no es partidaria de la "violencia, bajo ningún concepto", sino que se refiere solo a la posibilidad de que el Estado español "cause muertos" para tratar de impedir la DUI.

"El mismo 1-O tuvimos suerte de que no hubiese nadie que muriese, pero con el nivel de violencia que hubo podría haber pasado", ha denunciado Ponsatí, que ha remarcado: "No digo que tengamos que hacer sacrificios humanos, pero todas las grandes causas han tenido sacrificios muy importantes. Cada uno debe saber qué coste está dispuesto a pagar". Por otra parte, ha opinado que la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno de Pedro Sánchez "no existe, es un objeto imaginario", ya que "se han hecho una foto pero no hay ningún tipo de negociación".