El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró en el Congreso este miércoles que "España es uno de los países del mundo que más test realiza a su población".

Sin embargo, según cifras oficiales de la Universidad de Oxford, recogidas por 'Newtral.es', nuestro país no figura ni entre los diez primeros que más prueba realiza.

Islandia encabeza la lista de los países que más test de detección del coronavirus realiza. En total, han hecho 127,58 test por cada 1.000 habitantes. En segundo lugar se encuentra Luxemburgo con 57,89 test por cada millar de habitantes, seguida de Bahréin, Estonia, Israel, Noruega y Suiza. Por encima de España en cuanto a la realización de test a la población también están países europeos como Italia, Alemania, Austria y Portugal.

Sin embargo, en la gráfica de la Universidad de Oxford que muestra a los diez países que más test realizan no aparece España ya que, tal y como señala el portal de 'Our World in Data', de la Universidad, la "única cifra" que tienen única cifra proviene de un comunicado de prensa en el que se cita a Salvador Illa, pero no hay ninguna información oficial.

Mientras que otros países incluyen el número de test realizados en los informes diarios del coronavirus, el Ministerio de Sanidad de España solo informa de los casos positivos, los fallecidos y los curados de COVID-19, algo que ha generado polémica por el baile de cifras que han dado las autoridades sobre los test.