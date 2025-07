China ha instado a Estados Unidos a no interferir en el contrato entre España y Huawei, donde la empresa china gestionará las escuchas policiales de forma segura, según Pekín. La Embajada de China en España acusa a EE.UU. de difamar y atacar a Huawei, señalando que sus productos cumplen con las leyes españolas y no permiten acceso externo a los datos. Pekín celebra el acuerdo con España basado en respeto mutuo y transparencia. Sin embargo, el partido de Donald Trump está preocupado, pidiendo revisar acuerdos de inteligencia con España. Huawei España defiende que no hay intervención gubernamental en sus operaciones.