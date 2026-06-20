Begoña Gómez recurrirá la retirada de su pasaporte impuesta por el juez Peinado

Los detalles La esposa de Pedro Sánchez pedirá en los próximos días que se revoquen las medidas cautelares que ha impuesto el magistrado alegando riesgo de fuga.

Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, planea recurrir las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado, quien le ha retirado el pasaporte y prohibido salir de España, tras abrir juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción. También están implicados su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. Fuentes gubernamentales expresan indignación, calificando la decisión de "persecución" y "desproporción", argumentando que Gómez, viviendo en Moncloa y con seguridad, no podría huir. Comparan esta situación con la decisión del juez Calama sobre Zapatero, quien no retiró su pasaporte.

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará en los próximos días un recurso contra las medidas cautelares impuestas por el juez Juan Carlos Peinado, que le ha retirado el pasaporte y le ha prohibido abandonar España en el mismo auto en el que ha formalizado la apertura de juicio oral por los presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. También ha abierto el juicio a su asesora Cristina Álvarez por los mismos hechos.

En el auto, difundido este sábado, Peinado también impone como medidas cautelares la retirada del pasaporte, le prohíbe la salida del territorio nacional y la obliga a comparecer ante el juzgado quincenalmente. Todas estas medidas, agregan las mencionadas fuentes, serán recurridas por la defensa de Gómez, según ha adelantado 'EFE'. No obstante, la decisión de enviarla a juicio oral no puede recurrirse.

Además de Gómez y Álvarez, también irá a juicio el empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Indignación en el Gobierno: hablan de "persecución"

En el Gobierno están indignados con esta decisión del juez Peinado. Tanto que fuentes de Moncloa han explicado a laSexta que de esta forma "se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos".

De hecho, han recalcado que la mujer del presidente "va siempre con seguridad y vive en la Moncloa", por lo cual es "impensable que pueda huir".

Por último, las citadas fuentes han comparado esta decisión con la que ha adoptado el juez Calama con Zapatero, quien denegó la retirada del pasaporte porque el investigado "es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento".

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