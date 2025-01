El CGPJ abre expediente al juez Adolfo Carretero tras su interrogatorio a Elisa Mouliaá

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto una diligencia informativa tras las denuncias recibidas por la actuación del titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, juez del caso de la presunta agresión sexual de Íñigo Errejón a Elisa Mouliáa, durante la declaración de la denunciante.

Las críticas por el interrogatorio del juez Adolfo Carretero a Elisa Mouliaá, la mujer que denunció a Iñigo Errejón, ha crecido en los últimos días. En tan solo 48 horas, desde que salió a la luz el interrogatorio el pasado lunes, han recibido más de 900 quejas, una cifra llamativa.

Como se pude ver en el vídeo que acompaña esta noticia, el interrogatorio fue más que una toma de declaración con cero empatía, sin tacto hacia la víctima, con presión, con un tono insoportable y unas formas reprobables. En líneas generales, un actitud lamentable del juez, es la queja de buena parte de la sociedad y de asociaciones feministas. El Gobierno también se mostró este martes muy crítico con el juez Carretero.

En el interrogatorio Carretero le echa en cara el tiempo que tarda en denunciar: "Es que son tres años, ¿no sería que quería usted algo con este señor y por eso ahora le denuncia?". Unas preguntas carentes de tacto y más teniendo en cuenta que se está dirigiendo a una víctima.

Desde el Gobierno la condenada es unánime. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, manifiesta que están realmente preocupados por estas declaraciones y este interrogatorio que "puede alejar a las víctimas". Por su parte, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirma lo siguiente: "Lo que he visto ayer no me ha gustado, ni los tonos, ni los comportamientos, son tonos más propios del pasado". Un pasado muy presente aún en los juzgados.