Feijóo llamó a Abascal para agilizar las negociaciones tras las elecciones en Castilla y León: "Creo en la responsabilidad de Vox"

¿Qué ha dicho? El líder del Partido Popular ha aseverado que "no podemos defraudar a la gente" y ha explicado que tiene que ser la formación de ultraderecha la que decida cómo apoya sus gobiernos.

Alberto Núñez Feijóo ha revelado que tras las elecciones de Castilla y León mantuvo una reunión con Santiago Abascal para avanzar en negociaciones sobre gobiernos autonómicos en Castilla y León, Aragón y Extremadura. En una entrevista con 'Servimedia', Feijóo destacó la importancia de no defraudar a los votantes y mencionó que el encuentro, con Miguel Tellado presente, buscó un acuerdo programático. Afirmó que el PP liderará gobiernos con el apoyo de Vox, respetando el mandato electoral. Feijóo enfatizó la necesidad de estabilidad y responsabilidad, y aunque las negociaciones avanzan, aún no hay acuerdo en Extremadura debido a "temas particulares".

Alberto Núñez Feijóo ha desvelado que después de las elecciones de Castilla y León mantuvo otra reunión con Santiago Abascal, como ya hiciera tras los comicios de Aragón, en la que acordaron "seguir reuniéndose" en los días posteriores para avanzar en las negociaciones con el propósito de formar los gobiernos autonómicos en las citadas comunidades autónomas así como en Extremadura.

En una entrevista concedida a 'Servimedia', el líder del PP ha aseverado que "no podemos defraudar a la gente" y ha detallado que el encuentro se produjo el 25 de marzo en Mérida para avanzar en el acuerdo programático con la presencia de Miguel Tellado, número dos de la formación de Génova.

Aunque no ha detallado cómo transcurrió la conversación, ha vuelto a dejar claro que la población "nos han dicho es que haya un Gobierno del PP con apoyo de Vox": "Las particularidades y los pormenores del acuerdo que los concreten PP y Vox. Pero el resultado de las urnas es inapelable: unos muy buenos resultados del PP, unos muy malos resultados del PSOE y Vox incrementa su porcentaje y se consolida como tercera fuerza política en España".

"Una vez puesta la sentencia, hay que acatarla, y la sentencia electoral en Castilla y León, en Extremadura y en Aragón es que haya gobiernos liderados por el Partido Popular, con apoyo en la intensidad que se considere oportuna por parte de Vox. Nosotros desde luego así lo vamos a plantear y no nos vamos a levantar de la mesa hasta que haya estabilidad en las tres comunidades autónomas", ha añadido un Feijóo que asevera creer en la "responsabilidad" de la formación de Bambú.

Eso sí, el líder 'popular' ha expresado que Vox tiene que decidir cómo apoya sus gobiernos, "entrando o no entrando" y "con qué consejerías": "Esas ya son cuestiones que le corresponden decidir a los partidos políticos. Pero lo que los partidos políticos no pueden decidir es no ser disciplinados con el mandato de las urnas".

El primer resultado se debería ver en Extremadura, la primera comunidad autónoma que celebró elecciones, pero el acuerdo sigue sin llegar por "temas particulares" que Feijóo asegura desconocer. Ahora bien, sí le consta que el equipo negociador del PP está "contrastando las medidas que propone Vox con las posibilidades reales, presupuestarias y legales" para ver si las contrapartidas de Abascal pueden "encajar en los Presupuestos, en las competencias y en la legislación actual".

"Está claro que un presidente autonómico no puede adoptar acuerdos que vayan en contra la legislación española o la legislación europea. La estrategia de cada partido es legítima y nuestra estrategia es conocida: aceptar el resultado en las urnas, ser consecuente con lo que han dicho los ciudadanos y dar estabilidad a las comunidades autónomas en los marcos que hemos establecido. Y es en lo que vamos a seguir trabajando. Yo soy optimista. ¿Por qué? Porque creo en la responsabilidad de Vox y garantizo la responsabilidad del PP", añadió sin esconder que le "gustaría" que la negociación fuese "más rápida".

Porque el tiempo corre. Y cada vez aprieta más. Porque en Extremadura la fecha límite del 3 de mayo se acerca. La que puede marcar el final y el comienzo a unas nuevas elecciones después del paso por las urnas de Guardiola por, precisamente, no llegar a un acuerdo con Vox para acordar los presupuestos.

Ahí cargó contra la formación de extrema derecha y contra los partidos de la oposición, a los que acusó de "irresponsabilidad" y de "bloquear" la comunidad.

Esas mismas palabras las repitió Jorge Azcón, que también adelantó elecciones por los problemas a la hora de llegar a acuerdos con Vox.

Ahora, con el PSOE exponiendo que los 'populares' y los de Abascal "discuten y bloquean" y que hay "tres comunidades autónomas paralizadas", las fichas del tablero que PP y Vox comparten parece que han empezado a moverse. "No nos vamos a levantar de la mesa", ha afirmado Feijóo.

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