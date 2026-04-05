Pedro Rodríguez: "Trump tiene prisa por acabar. Se ha dado un plazo de dos semanas y para que algo ocurra tiene que haber una escalada"

El profesor ha destacado que "el poderío de Estados Unidos militar es evidente". "Aunque el régimen iraní ha descubierto esa potentísima arma, que es declararle la guerra a la economía global a través del estrecho de Ormuz, la fuerza militar va a seguir imponiéndose", ha afirmado.

Teherán ha rechazado el ultimátum de 48 horas impuesto por el presidente de EE.UU., Donald Trump, advirtiendo que "las puertas del infierno se abrirán" para Estados Unidos. Según el profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez, Trump está apresurado por resolver la situación, proponiendo un plazo de dos a tres semanas para que algo significativo ocurra, lo que implica una posible escalada. Rodríguez destaca el evidente poderío militar de Estados Unidos, aunque reconoce que Irán ha utilizado su influencia económica global a través del estrecho de Ormuz. Sin embargo, cree que la fuerza militar prevalecerá.

Teherán ha rechazado oficialmente el ultimátum de 48 horas que les ha dado el presidente de EEUU, Donald Trump. "Las puertas del infierno se abrirán para ustedes", ha advertido la cúpula iraní.

El profesor de Relaciones Internacionales Pedro Rodríguez ha señalado al respecto en laSexta Noticias que "lo único que sabemos es que Trump tiene prisa por acabar". "Se ha dado un plazo de dos o tres semanas y para que algo ocurra en ese plazo, tiene que haber una escalada".

Para Rodríguez, "el poderío de Estados Unidos militar es evidente", y considera que "aunque el régimen iraní ha descubierto esa potentísima arma, que es declararle la guerra a la economía global a través del estrecho de Ormuz, la fuerza militar va a seguir imponiéndose".

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