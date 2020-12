La nueva cepa de coronavirus registrada en Reino Unido comienza a expandirse por toda Europa. Italia, Países Bajos, Dinamarca, Holanda, Bélgica y Australia ya han detectado la nueva variante del COVID-19.

Por el momento, en España no hay constancia de casos relacionados con esta variante, que sí ha provocado los primeros contagios en Gibraltar. De ello informó el primer ministro británico, Boris Johnson.

En concreto, las autoridades sanitarias de Italia han detectado un sujeto contagiado con la misma variedad de coronavirus detectada en Reino Unido y le han puesto en aislamiento, según ha confirmado el Ministerio de Sanidad en un comunicado.

El departamento científico del hospital policlínico del Celio, en Roma, ha secuenciado en una persona llegada al país el genoma de un virus SARS-CoV-2 "con la variante localizada en las últimas semanas en Reino Unido", según un comunicado, en el que se añade que el paciente y su pareja habían llegado a Italia "en los últimos días".

Asimismo, un informe publicado por el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) indica que Holanda y Dinamarca "han reportado algunos casos con esta variante".

El ministro de Sanidad español, Salvador Illa, indicó este lunes en una entrevista que en España "no tenemos constancia de (la nueva cepa británica), pero esto no significa que no esté". Si bien, esta nueva secuencia del COVID-19 podría estar acercándose a nuestro país, ya que ya se han detectado los primeros positivos en Gibraltar. Por ello, se ha reforzado la vigilancia en la Verja de Gibraltar y se están solicitando PCR a los viajeros.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afirmado que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus identificada cause una infección más grave o afecte a la eficacia a las vacunas disponibles.

No obstante, la OMS advierte de que puede que algunos test, muy pocos, no sean efectivos para esta nueva variante. "La mayoría de test usan genes objetivo por tanto, siguen siendo útiles, pero actualmente se están estudiando todos los test que existen en Reino Unido y nos informarán sobre la eficacia de cada uno de ellos", apuntan desde el organismo.