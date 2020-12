La cepa de coronavirus registrada en Reino Unido no se ha detectado en España por el momento. Así lo ha indicado el ministro de Sanidad, que si bien ha advertido de que "esto no quiere decir" que no haya llegado a nuestro país.

En declaraciones a 'RAC1', Salvador Illa ha destacado que "es una posibilidad" que esta nueva cepa "aumente la transmisibilidad", aunque esto no se ha demostrado "científicamente" por el momento. Asimismo, ha asegurado que España es el país, después de Reino Unido, que "más cepas secuencia" de la Unión Europea. "En España no tenemos secuencia de esta (la nueva cepa británica), pero esto no significa que no esté", ha añadido.

A pesar de la incertidumbre que envuelve a esta nueva situación epidemiológica, el titular de Sanidad ha hecho un llamamiento a la calma respecto a la efectividad de la vacuna. Con la información "que tenemos", ha dicho, "la vacuna también es efectiva contra esta cepa de Reino Unido".

Precisamente, la vacunación comenzará en nuestro país y en el resto de la Unión Europea el próximo domingo, 27 de diciembre, en una acción coordinada. Por el momento, España ha comprado 20 millones de dosis, pero irá recibiendo "entregas de Pfizer periódicamente". Además, Salvador Illa espera que "el 8 de enero se apruebe la vacuna de Moderna".

En esta entrevista, el dirigente socialista ha señalado que entre mayo y junio, "si todo va como tiene que ir, habrá unos 20 millones de personas inmunizadas" y en verano, "un 70% de la población". En este sentido, ha dicho que en la época estival "estaremos en una situación más similar a 2019" y podremos viajar como antes.