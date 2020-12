La OMS afirma que la nueva cepa del COVID-19 no provoca infecciones más graves

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte a la eficacia a las vacunas disponibles. No obstante, la entidad sanitaria advierte de que puede que algunos test, muy pocos, no sean efectivos para esta nueva variante del coronavirus. "La mayoría de test usan genes objetivo por tanto, siguen siendo útiles, pero actualmente se están estudiando todos los test que existen en Reino Unido y nos informarán sobre la eficacia de cada uno de ellos", apuntan desde el organismo.