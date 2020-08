La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha negado este miércoles que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, le reprochara durante el Consejo de Ministros una "falta de liderazgo" para afrontar la vuelta al cole como trascendió a los medios de comunicación.

"Nunca lo he oído decir en ninguna parte, nunca se lo he oído a nadie de Podemos. Pero esto no me va a distraer, todo el Gobierno trabaja en una misma dirección", ha asegurado Celaá en una entrevista en 'Cadena Ser'.

Celáa ha destacado que el tema no se trató en el Consejo de Ministros y que Iglesias no habló con ella del asunto.

El periodista de laSexta José Enrique Monrosi ha explicado que hay dos claves para entender la filtración de esta crítica a la ministra socialista: por un lado, el lunes tuvo lugar una reunión entre varios equipos ministeriales para diseñar esa vuelta al cole y, según ha podido saber laSexta, varios miembros de Unidas Podemos, en concreto de la vicepresidencia de Derechos Sociales, salieron bastante preocupados con lo que allí se dijo y consideraban que no se estaba haciendo todo lo que se debería hacer para ese plan.

Por otro lado, ha destacado el "profundísimo malestar" que provocaron en el seno de la formación morada las palabras de las Robles y Calvo que el lunes insinuaron que sería bueno que Iglesias compareciese en el Congreso para explicar su financiación.

Por tanto, aunque las quejas se han producido, no se produjeron este martes en el Consejo de Ministros ni por parte de Iglesias, sino que tuvieron lugar el lunes tras la reunión interministerial.