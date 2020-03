Isabel Celaá entiende el nerviosismo de los estudiantes de Bachillerato de cara a la Selectividad y avisa: si las clases no vuelven a causa del coronavirus, se dará parte de los contenidos que no se hayan visto en el curso siguiente.

Es lo que ha confesado en una entrevista en 'El Correo' en la que adelanta que el modelo de examen en Selectividad será "el mismo" que se iba a realizar inicialmente, "pero las opciones serán más abiertas".

"El alumno que haya atendido a un determinado contenido será preguntado sobre ese contenido, no sobre aquel que no ha podido dar", asegura Celaá, algo que "no" supone bajar el listón. "Identificaremos lo esencial y eso será lo que valga", zanja la ministra.

"De la noche a la mañana, hemos convertido los hogares en aulas virtuales, centros de trabajo, de salud..."

Sobre esa posible integración del temario que no se haya dado en este curso en el comienzo del siguiente, Celaá deja claro que los dos primeros trimestres están "zanjados", aunque "falta el tercero". La duda está en si el estado de alarma finalizará antes de que acabe el curso escolar.

Las escuelas, "insustituibles"

"Esto no va a depender de la autoridad educativa, depende de la autoridad sanitaria. Pero las familias deben saber que ningún alumno ni ninguna alumna van a perder el curso por causa del coronavirus", comenta.

Celaá afirma que las escuelas son "insustituibles" porque "no sólo proporciona conocimientos, sino también referentes", reconociendo la dificultad de "sustituir en 24 horas la actividad presencial por la telemática".

"Han de asumirse otros valores, como la capacidad de autodisciplina de los alumnos. Tenemos que valorar ese esfuerzo. Deben aportar además la mayor calma a las casas, porque sus padres también están sufriendo una presión importante. De la noche a la mañana, hemos convertido los hogares en aulas virtuales, centros de trabajo, de salud...", analiza la ministra.