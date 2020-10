"El Partido Popular debería de haberse abstenido en la moción de censura". Así lo ha venido defendiendo Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del Partido Popular, días antes de la moción de censura presentado por Vox contra el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Y nuevamente, se ha reafirmado en su postura tras la votación durante una reunión que ha celebrado el Grupo Popular.

Todo el PP en bloque, incluida Álvarez de Toledo, ha optado finalmente por decir 'no' a la moción de Santiago Abascal, pero por las afirmaciones de la diputada se sabe que no ha sido una decisión consensuada ni aprobada por todos los diputados. Al menos no por la que fuera en su día portavoz en el Congreso de los Diputados de la formación que lidera Pablo Casado. Ella misma ha aclarado que "el voto en conciencia no era aplicable en este caso" y que Casado había decidido previamente que la decisión tomada hoy "sería exclusivamente suya".

La crítica a posteriori la ha pronunciado Álvarez de Toledo en el que ya empieza a ser su medio habitual para criticar a la formación a la que sigue perteneciendo como diputada, su canal de Youtube. Con él empezó al ser relegada en la Cámara Baja, cuando la dirección del partido no contó con ella para incluirla dentro de la mitad de los diputados que pueden acudir a los Plenos y Sesiones de Control de forma presencial. Una medida, la de limitar el aforo, que se hace para evitar los contagios de COVID-19.

"El Partido Popular no debía abalar con sus votos la continuidad de Pedro Sánchez en el Gobierno y la abstención reflejaba mejor que ninguna otra posición la voluntad del PP de reconstruir y representar el ancho espacio del constitucionalismo español. La dirección del PP ha decidido lo contrario", ha lamentado Álvarez de Toledo.

La diputada no solo ha criticado este posicionamiento, y en un intento de comunicarse y acercar posturas con los votantes de Vox, ha criticado también parte del duro discurso pronunciado por Pablo Casado antes de la votación. "La impugnación de Santiago Abascal es una injusticia y un error, me pregunto si conduce a la voladura de Vox o a la voladura de los puentes con los votantes de Vox".

Pero al contrario que Álvarez de Toledo, Casado si ha querido romper con Vox y su líder, al que le ha dicho: "No queremos ser como usted. Hasta aquí hemos llegado".

Los diputados y senadores no son miembros de una secta"

En este nuevo vídeo, Álvarez de Toledo vuelve a reivindicar que "los diputados y senadores no son miembros de una secta. No forman un ejercito de clones despojados de conciencia". "Libertad y lealtad son compatibles, deliberación y disciplina son compatibles. No tiene sentido la autoridad sobre el voto", ha cargado la diputada contra la dirección del PP.