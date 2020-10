El PP votará 'no' en la moción de censura de Vox. Lo ha anunciado Pablo Casado en la tribuna, ya que ha sido él finalmente quien ha salido a defender la postura de su partido.

"Votaremos 'no' a su candidatura para presidir el Gobienro de España", le ha dicho Casado al líder de Vox, Santiago Abascal poco antes de las 11:00 de la mañana, tras varios minutos de intervención.

Le ha dicho a Abascal que "no está capacitado": "Hemos hecho lo que usted no sabe a hacer y su partido no ha hecho nunca", le ha espetado y sobre la moción, ha dicho que "Vox es el seguro de vida de Sánchez para seguir de inquilino de la Moncloa".

Abascal, en la réplica, le ha respondido: "No lamento su voto en contra ni la crítica política pero lamento profundamente el ataque personal que usted ha desplegado hoy contra mí en esta tribuna", y ha recordado aquellas comunidades y ciudades donde el PP gobierna gracias al apoyo de Vox.

Pablo Casado ha estado guardando silencio sobre este tema, apuntando desde el principio que no la apoyarían, aunque debatiéndose entre el no y la abstención. Abascal le pidió ayer que la apoyará y Sánchez también se dirigió a Casado para pedirle su voto en contra.

Su anuncio ha sido recibido con aplausos por su bancada y también en redes sociales. Llamativo el tuit del PP andaluz, donde allí Juanma Moreno gobierna con Ciudadanos gracias a Vox.

Fuentes del PSOE a laSexta, tras escuchar las palabras de Casado, y a la pregunta de si eso puede significar que hay un nuevo PP, contestan: "Ojalá". Aventuran que la réplica de Abascal va a ser "épica" y creen que estratégicamente "es un error para el PP".

Afirman que cuanto más duro esté Casado, "más fortalecido sale Vox" e insisten en que la posición del PP hace que este debate "sea un punto de inflexión" en cuanto a la posibilidad de llegar a acuerdos.

También reacciones desde Unidas Podemos. Gloria Elizo también habla de punto de inflexión.