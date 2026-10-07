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Cataluña suma ya tres muertos en siete días de lluvias intensas con inundaciones y carreteras afectadas

¿Por qué es importante? Las lluvias dejan hasta 350 litros por metro cuadrado en Cataluña. Barcelona vive su día más lluvioso desde que hay registros, mientras continúa la búsqueda de Rami y se localiza el cuerpo sin vida de un hombre en un túnel inundado.

Tormentas cataluña

Cataluña afronta las consecuencias de siete días de lluvias intensas, con acumulaciones que han llegado a superar los 350 litros por metro cuadrado en algunos puntos durante todo el episodio.

En Xerta, en Tarragona, las fuertes precipitaciones han dejado calles completamente anegadas. El agua ha cubierto buena parte de la vía y ha llegado a ocultar prácticamente por completo una gasolinera. La situación también ha complicado los desplazamientos por carretera, obligando a algunos conductores a dar la vuelta ante el estado de las vías.

En Sitges, Barcelona, la fuerza de la corriente ha dificultado incluso el tránsito en bicicleta por algunas zonas afectadas por el agua.

La capital catalana también ha sufrido un episodio excepcional. Barcelona ha registrado en las últimas 24 horas la mayor cantidad de lluvia desde que existen registros.

El temporal deja además un balance trágico. Este miércoles se ha localizado el cuerpo sin vida de un hombre en Les Franqueses del Vallès, en el interior de un túnel inundado. El fallecido, cuya muerte no apunta inicialmente a un suceso criminal y que todavía está pendiente de identificación, se sumaría a las dos personas que murieron este fin de semana a consecuencia del temporal en Cataluña.

Además, continúa la búsqueda de dos personas desaparecidas. Por un lado, un hombre al que dos testigos vieron cómo era arrastrado por el agua en Pineda de Mar. Por otro, Rami, un menor desaparecido con autismo desaparecido en Granollers tras asustarse por la tormenta.

Las lluvias también han provocado numerosos problemas en otros puntos de España. En la Comunidad de Madrid, los bomberos han realizado más de 40 intervenciones relacionadas con el temporal.

En Paracuellos de Jarama, los vecinos llevan horas achicando agua y limpiando viviendas y calles. Algunos aseguran haber utilizado hasta "200 de cubos" para retirar el agua acumulada.

El temporal también ha afectado a centros educativos. En algunas escuelas infantiles, las fuertes lluvias han provocado importantes goteras y filtraciones, dejando aulas y otras instalaciones afectadas por el agua.

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