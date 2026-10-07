Encuentran el cadáver de un hombre dentro de un coche en una zona inundada de Les Franqueses (Barcelona)

Los detalles El cadáver aún no ha sido identificado y, en principio, no estaría relacionado con el menor desaparecido en Granollers. Los investigadores no apuntan a una muerte criminal y barajan que pueda estar vinculada al temporal.

Los Bombers de la Generalitat han localizado este miércoles un cuerpo sin vida en el interior de un vehículo en Les Franqueses del Vallès (Vallès Oriental). El cadáver todavía no ha sido identificado y, según fuentes de los Bombers, en principio no estaría relacionado con el menor desaparecido en Granollers.

Según han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el cuerpo ha sido localizado en una zona inundada del túnel de la Ronda Nord, en la carretera C-352 del municipio. El hallazgo se ha producido en un área afectada por la acumulación de agua debido al temporal.

Los Bombers han desplazado 13 dotaciones al dispositivo, ocho de ellas destinadas a la búsqueda del menor desaparecido en Granollers.

Fuentes de los Bombers señalan que el cuerpo ha sido encontrado dentro de un coche y que se está trabajando para determinar su identidad. Los Mossos d'Esquadra se han hecho cargo de la investigación y serán quienes determinen las circunstancias del fallecimiento.

Por el momento, los investigadores no apuntan a que se trate de una muerte de carácter criminal. Una de las hipótesis que se barajan es que el fallecimiento pueda estar relacionado con los efectos del temporal, dado que el vehículo ha sido localizado en una zona inundada. No obstante, esta posibilidad todavía debe ser confirmada por la investigación.

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