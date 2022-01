El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha clausurado junto a Alfonso Fernández Mañueco el Congreso del PP de Castilla y León. Casado ha reivindicado la gestión de un Mañueco que afirma que "no tiene tiempo para contestar tonterías".

Casado ha recordado la figura de Fraga. "Lo que nos decía, él y su generación, es que España está por encima de todo", ha defendido, un mensaje en el que ha destacado la "serenidad", "solvencia" y "humildad" de su formación.

"Hay que hacer campaña mirando a la gente a la cara, dando el móvil del alcalde, del concejal. Porque esto es vocacional y es necesario. Poder decir: 'Estoy a tu servicio y al servicio del mejor país del mundo'", agrega Casado.

Pedro Sánchez ha estado presente en el discurso de Casado, al que le achaca que "cada vez que va a Castilla y León, el PSOE pierde un escaño". "No necesitamos visitadores en Falcon o en helicóptero a decir qué es lo que hay que hacer en esta tierra", asevera.

"Exigimos el cese inmediato del ministro de Consumo. Alberto Garzón no puede estar ni un día más en el Gobierno", ha proseguido Casado, que cree que Sánchez será "responsable" de sus palabras en caso de no cesarle.

"Tenemos el primer Gobierno de la historia de España que se ha manifestado a favor de la libertad de los presos de ETA. ¿Hay derecho a explicarle esto a las familias de las víctimas del terrorismo?", ha dicho Casado, unas palabras que él mismo ha dicho que son "muy duras".

Recordando las palabras de Sánchez llamando "negacionistas" al PP, Casado ha bromeado hablando del "no es no" del presidente del Gobierno. "El que negaba la pandemia, el que negaba la crisis económica, el que negaba pactar con Podemos, el que negaba pactar con ERC. ¿Somos los negacionistas? Venga, Sánchez, por favor. No dice la verdad ni al médico. Nosotros, a lo nuestro, alternativas en positivo", achaca Casado.