Casado guarda silencio sobre la reunión de Cospedal y Villarejo y el Gobierno le recuerda que él reclamaba la dimisión de Delgado

El PP sigue respaldando a María Dolores de Cospedal. El presidente del partido, Pablo Casado, vuelve a evitar responder. No se ha pronunciado sobre la grabacion de Cospedal con José Manuel villarejo, pero hace solo una semana, cuando las conversaciones del excomisario eran con una ministra socialista Dolores Delgado, el propio dirigente popular las definía así.

"Una estructura de cloaca policial en la que supo de delitos y no fue a denunciarlos", afirmó Casado en el Congreso de los Diputados. Por eso, el Gobierno le pide ahora que actúe en consecuencia. "Lo único que tengo que decir es que a aquello que le han dado tanto crédito le apliquen la coherencia", ha argumentado el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Además, creen que Cospedal tiene lo que merece. "Hay un refrán que dice que, quien a hierro mata, a hierro muere", se ha limitado a decir la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. Iglesias también reclama al PP que reaccione como lo hizo con la ministra Delgado. "Creo que el Partido Popular tiene que exigir la dimisión a la señora Cospedal. No se entendería que exigieran una cosa para la ministra Delgado y otra para ella", ha explicado el secretario general de la formación morada.

Mientras, Ciudadanos vuelve a pedir explicaciones. "Es un hecho muy grave y, efectivamente, vamos a pedir explicaciones al Partido Popular sobre si realmente sus cargos tenían conocimiento sobre esas filtraciones", ha afirmado José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos, en declaraciones a Al Rojo Vivo.

De momento, el PP no las da, pero eso no impide que sí las reclamen cuando no les afecta ellos. "Lo peor que uno puede hacer en este asunto es no contar la verdad", ha dicho Ricardo Tarno, diputado del PP en el Congreso de los Diputados. Le pedían sinceridad al secretario de Estado de Defensa que, según villarejo, solicitó espiar a Aznar.