Carmen Morodo, tras la imputación de Zapatero: "Rufián y compañía están ensayando ya la posición de salida"

Carmen Morodo asegura que el cambio de posición de Gabriel Rufián de ayer a hoy sobre la imputación de Zapatero "dice mucho a favor de él" y cree que los socios del Gobierno "prevén un fin de ciclo donde Sánchez también está de salida".

Desde ayer, cuando se conoció el auto de imputación de José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' a hoy, muchos políticos han variado su postura .

Es el caso de Gabriel Rufián, que ayer cargaba duramente contra los jueces, pero que hoy, tras haberse leído el auto del juez Calama, aseguraba estar "jodido": "Le tengo un enorme respeto a Zapatero, pero también tengo ojos en la cara", afirmaba el portavoz de ERC en el Congreso.

Carmen Morodo cree que lo que ha hecho hoy "dice mucho a favor de Rufián": "Es mejor reconocer que no te lo habías leído y has rectificado que la otra posición".

En su opinión, "Rufián y compañía están en una posición difícil y están ensayando ya la posición de salida, porque prevén, o ven, que estamos en un fin de ciclo donde Sánchez también está de salida".

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