De la Espriella se pliega a EEUU y autoriza operaciones militares en Colombia para luchar contra los cárteles de droga

Los detalles El recién elegido presidente ultraderechista se ha unido a la Coalición de las Américas impulsada por Trump y el anuncio se ha producido en medio de la emergencia por el terremoto.

En medio de la emergencia por el terremoto que ha causado numerosas víctimas, el nuevo presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha autorizado operaciones militares conjuntas con Estados Unidos en Colombia. Este paso se enmarca en la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C), impulsada por Donald Trump, para combatir el narcoterrorismo. El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, confirmó la participación de Colombia como el miembro número 19 de la coalición. Además, Estados Unidos destinará mil millones de dólares a Colombia para fortalecer la seguridad. La iniciativa busca reforzar la seguridad y desarticular finanzas criminales en la región.

En medio de la emergencia por el terremoto que ha dejado cientos de muertos, el recién elegido presidente Abelardo de la Espriella ha encontrado tiempo para autorizar "operaciones militares conjuntas" con Estados Unidos en Colombia.

El presidente colombiano se une así a la Coalición contra los Cárteles de las Américas (A3C) lanzada hace un año por Donald Trump. Según ha anunciado el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, el objetivo es combatir el narcoterrorismo.

"Me enorgullece anunciar que Colombia se unirá a la A3C, convirtiéndose en el miembro número 19, y a través del recién investido presidente, como le gusta decir a nuestro presidente, el presidente 'El Tigre', Colombia ya solicitó que el Departamento de Guerra se sume a Colombia en su lucha contra el narcoterrorismo, autorizando operaciones militares conjuntas para destruir terroristas y redes terroristas", afirmó Hegseth durante una reunión de la coalición en Ciudad de Panamá.

Desde la reciente victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales colombianas, las relaciones entre Colombia y EEUU han retomado su tradición y se han vuelto más estrechas, lejos de la tensa etapa con el expresidente Gustavo Petro.

Después del triunfo en Colombia del líder ultraderechista, Washington ha expresado al país andino apoyo político, cooperación en seguridad y ayuda tras el terremoto del lunes, al volver a consolidar una alianza cercana y afín entre ambos gobiernos.

Nuevas ayudas a Colombia

El Departamento de Estado de EEUU dijo con anterioridad que prevé destinar mil millones de dólares a Colombia como parte de un paquete de asistencia en seguridad, algo de lo que se congratuló el pasado 8 de agosto el nuevo vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo.

El paquete contempla robustecer las fuerzas de seguridad colombianas en la lucha contra organizaciones terroristas y criminales transnacionales, mediante tecnología estadounidense, una mayor operatividad y operaciones coordinadas con las fuerzas estadounidenses.

"Medidas enérgicas y concretas como estas ejemplifican el tipo de participación activa y operativa que buscamos en nuestros socios para convertir a la A3C en una coalición potente y letal. Sí, tenemos reuniones, coordinaremos, pero en última instancia, se trata de las operaciones que podemos llevar a cabo conjuntamente para proteger la soberanía individual y la totalidad del hemisferio", resaltó el titular de la cartera estadounidense de Defensa.

El "Escudo de las Américas"

Ecuador, Honduras y Guatemala son parte de los países que en marzo pasado se suscribieron al llamado "Escudo de las Américas", impulsado por EEUU, junto con Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guyana, Panamá, Paraguay, Trinidad y Tobago Bahamas, Belice, Chile, Jamaica y Perú.

La Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C) es la principal herramienta del "Escudo de las Américas" para coordinar acciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, y busca reforzar la seguridad fronteriza, desarticular finanzas criminales y actuar conjuntamente ante amenazas regionales compartidas.

Hegseth añadió, con respecto al Escudo, que "un entorno más seguro significa un hogar más seguro. No puede haber prosperidad sin seguridad".

"Con todos ustedes, Estados Unidos forjará un Hemisferio Occidental seguro, estable y próspero. No buscamos ni dominación ni dependencia. Solo buscamos (…) una colaboración genuina con sus gobiernos para lograr seguridad, estabilidad y prosperidad", subrayó el secretario de Defensa.

Según lo previsto, Hegseth también observará los ejercicios conjuntos Panamax, centrados en defender la seguridad del Canal de Panamá y en los que participan este año 19 países.

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