Carmen Morodo asegura que en el PSOE "hay realmente miedo en lo que Aldama pueda llegar a probar"

Carmen Morodo reflexiona sobre la sentencia del caso mascarillas, que según ella "es una victoria" de la estrategia procesal de Aldama y asegura que, si no puede probar lo que dice, "no supondrá un problema para el presidente del Gobierno".

Más Vale Tarde debate sobre la sentencia del caso mascarillas, que deja un gran beneficiado: Víctor de Aldama, que finalmente no tendrá que entrar en prisión ni tampoco devolver la comisión de 3,7 millones de euros que cobró.

La sentencia ha respaldado a Aldama, que según Iñaki López "se siente casi casi como un referente moral de la derecha".

Para Carmen Morodo esta sentencia "es una victoria de su estrategia procesal", así como del fiscal Anticorrupción. Por otro lado, considera que la defensa aconsejada por enviados del PSOE, "a Ábalos no le han llevado por buen camino".

Respecto a las declaraciones de Aldama, señala que "si no lo puede probar no supondrá un problema para el presidente del Gobierno". Sin embargo, percibe que "en lo que hay realmente miedo en el PSOE es en lo que él pueda llegar a probar en lo que tiene que ver con la financiación".

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