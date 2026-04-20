Carlos Baute lamenta "si alguien se sitió ofendido" por los cánticos de "fuera la mona" contra Delcy Rodríguez: "No soy racista, me dejé llevar por la emoción"

Los detalles El cantante asegura que unirse a los cánticos de los venezolanos durante la concentración por la visita de María Corina Machado "fue un error" y afirma que no cree en "el insulto como camino".

Carlos Baute ha emitido un comunicado lamentando haber gritado cánticos racistas contra Delcy Rodríguez durante un evento en Madrid. El cantante ha insistido en que no es racista y ha pedido disculpas si alguien se sintió ofendido, subrayando su compromiso con la justicia y el respeto. Baute ha destacado que el foco debe seguir siendo la lucha por la libertad y democracia en Venezuela. Explicó que el ambiente del evento, lleno de emoción y frustración, lo llevó a unirse a un cántico inapropiado, reconociendo que fue un error y reiterando su creencia en una Venezuela unida y respetuosa.

Carlos Baute se ha pronunciado este lunes tras la polémica por haber gritado cánticos racistas contra la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un acto el sábado en Madrid por la visita de María Corina Machado. El cantante ha asegurado que no es racista y ha lamentado "si alguien se sintió ofendido".

"No soy una persona racista. No lo he sido nunca y no lo soy hoy. (...) Me he caracterizado siempre por ser una persona de amor, familiar, respetuosa y comprometida con la justicia. Y como todos, también puedo equivocarme. Por eso, si alguien se sintió ofendido por lo ocurrido, lo lamento sinceramente. Lo digo con humildad, con responsabilidad y con total honestidad", ha esgrimido Baute en un comunicado, en el que pide que esta polémica no "desvíe la atención de lo verdaderamente importante".

"Lo esencial sigue siendo Venezuela, acompañar la lucha de millones de venezolanos que quieren volver a vivir en libertad, con instituciones democráticas y con la posibilidad real de reconstruir su futuro. Ese es el mensaje que quiero defender: con firmeza, pero también con responsabilidad", ha subrayado.

"Reitero mis disculpas por las formas, pero no por mis valores ni por lo que represento y mucho menos por lo que pienso", ha añadido Baute en una publicación de Instagram.

Un insulto fruto de la "frustración"

El artista ha explicado en su comunicado que la concentración en la Puerta del Sol de Madrid fue "un encuentro muy significativo para miles de venezolanos que nos reunimos para acompañar, respaldar y expresar nuestro apoyo a María Corina Machado, en una jornada marcada por el sentimiento, la esperanza y la defensa de la libertad y la democracia para Venezuela".

En ese contexto, que ha descrito como una "celebración de nuestra identidad" y un "recuerdo de todo lo que nuestro país ha sufrido durante tantos años", ha asegurado que había un ambiente lleno de "emoción", pero también de "mucha rabia y frustración". Por eso, ha explicado, se sumó a la consigna de "fuera la mona" cuando estaba en la tarima, aunque ha apuntado que no midió "adecuadamente el alcance de ese momento ni la interpretación que podía generar".

"Me dejé llevar por la emoción, y hoy lo digo con claridad: fue un error. No debí hacerlo. También quiero ser muy claro en algo: yo no creo en el insulto como camino", ha aseverado.

En este sentido, ha indicado que cree "en una Venezuela de unión, de respeto, de cambio, de democracia y de futuro".

Los insultos contra Delcy Rodríguez han sido criticados por el Gobierno y por la propia María Corina Machado, que ha rechazado "cualquier descalificación de esta naturaleza". "Jamás escucharán de mi boca una palabra o una expresión que descalifique a una persona por su religión, por su raza", ha asegurado la líder opositora y ganadora del Premio Nobel de la Paz.

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