Carles Puigdemont invita a Inés Arrimadas a hablar con él en Waterloo, Bélgica

Ciudadanos ha aclarado este viernes que Arrimadas no se reunirá con el expresidente, después de que la líder del partido anunciara ayer que viajará a Waterloo para "recordarle a Puigdemont que la república no existe y que no es presidente de nada, simplemente un fugado de la justicia".

Desde Twitter, Puigdemont ha replicado con ironía: "¿Y cómo me lo quiere decir? ¿Por telepatía? ¿Por megafonía? Mira que ya es bien raro esto de hacer 1.300 kilómetros para ir a un sitio 'que no existe' para decirle que 'no existe'...".

"Hagámoslo sencillo: ¿y si hablásemos como dos personas que representamos a ciudadanos de Cataluña y tenemos opiniones diferentes?", ha planteado.