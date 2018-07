Los mensajes de Carles Puigdemont sobre el 'procés': "Esto se ha terminado; los nuestros nos han sacrificado"

En los mensajes enviados a Comín, Puigdemont da por terminado el 'procés'. A pesar de su mensaje en Twitter asegurando que él era el único candidato, la realidad es muy diferente. El programa de Ana Rosa ha grabado las imágenes del teléfono del exconseller Comín, también en Bruselas.

Las imágenes fueron grabadas del teléfono de Comín mientras él estaba en un acto al que debería haber ido Puigdemont, pero dio plantón.

Pesimismo absoluto de Puigdemont en mensajes como este: "Volvemos a vivir los últimos días de la Catalunya republicana". Tanto es así que el expresident da por ganadora la estrategia del Estado frente al desafío independentista: "El plan de Moncloa triunfa, sólo espero que sea verdad y que todos puedan salir de la cárcel porque, si no, el ridículo es histórico".

En el mensaje a Comín, Puigdemont da por absolutamente terminado el 'procés': "Supongo que tiene claro que esto se ha terminado. Los nuestros nos han sacrificado. Al menos a mí. Vosotros seréis consellers (espero y deseo) pero yo ya estoy sacrificado, tal y como sugería Tardà".

En tono victimista, Puigdemont habla de su futuro. Tiene claro cuáles son sus planes, que no pasan por el 'procés', sino por defenderse: "No sé lo que me queda de vida, espero que mucha. La dedicaré a poner orden y a proteger mi reputación". Añade que le han hecho mucho mal "con calumnias, rumores, mentiras aguantadas con un objetivo común". Finaliza diciendo: "Esto ha caducado y me tocará dedicar mi vida la defensa propia".

Puigdemont, el candidato del independentismo, da por finalizado, por caducado, el 'procés'.