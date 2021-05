El Gobierno de Canarias dejará de aplicar el toque de queda desde la noche de este mismo lunes, tras no recibir el aval del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a su decisión de mantenerlo medida tras finalizar el estado de alarma.

Así lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez, en rueda de prensa. "El toque de queda no se aplicará desde esta misma tarde. Esta noche no hay limitación de movimientos en Canarias como la ha venido habiendo en los últimos tiempos", ha explicado. "Esta regla no se aplica desde ahora porque no ha obtenido la autorización de los tribunales de Justicia", ha agregado.

No obstante, el Gobierno canario continúa trabajando en el recurso que prevé presentar ante el Tribunal Supremo para poder mantener todas las restricciones que ya venía avalando y que el TSJC no ratificó y que incluyen, además del toque de queda, la posibilidad de perimetrar las islas en nivel de alerta 3 y 4 (en estos momentos, ninguna).

Por el momento, según ha precisado Pérez tras un Consejo de Gobierno extraordinario, queda sin efecto el toque de queda, así como "la posibilidad de cierres perimetrales" y "las normas sobre actos religiosos en el exterior", otra medida que también tumbó la Justicia.

Sin embargo, el portavoz ha destacado que se mantienen "el resto de las normas de control de contagios" que seguían vigentes, incluidas las limitaciones a las reuniones, que el TSJC sí autorizó.

El anuncio llega después de que el TSJC respondiera este lunes a la aclaración que le pedía el Gobierno de Canarias, que, tras conocer el rechazo judicial a algunas de sus medidas, anunció el domingo un recurso de casación e interpretó que, entretanto, esas restricciones podían seguir vigentes. Una posibilidad que hoy ha negado el TSJC, confirmando que en la situación actual no puede mantener el toque de queda.