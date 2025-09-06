Camps confirma que quiere presidir el PP en Valencia y pide al partido que convoque el congreso regional "sin miedo y en libertad"

¿Que ha dicho? El que fuera president de la Generalitat ha afirmado que quiere ganar "por mayoría absoluta" en una cena en la que también estaba presente Sonia Castedo, exalcaldesa de Alicante.

Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana, ha instado al Partido Popular (PP) a convocar un congreso regional en la Comunitat Valenciana que permita la participación activa de todos los militantes. Durante una cena en Alicante, Camps expresó su deseo de presentarse como candidato a liderar el PPCV, destacando la necesidad de revitalizar el partido para lograr una mayoría absoluta en las próximas elecciones. Abogó por un congreso libre y participativo, con el objetivo de recuperar el discurso de centro derecha. Camps enfatizó la importancia de que el PPCV sea un apoyo crucial para que Feijóo alcance la presidencia del Gobierno. Además, subrayó que el PP debe ser la referencia del centro derecha, mencionando indirectamente a Vox como un competidor en este espacio político.

Francisco Camps, expresident de la Generalitat Valenciana, ha pedido al PP que convoque el congreso regional 'popular' en la Comunitat Valenciana y que "haga posible que todos los militantes se incorporen a las decisiones del partido". Además, ha expresado su intención de presentarse como candidato a presidir el PPCV.

Ha sido en una cena con militantes y simpatizantes del partido en Alicante donde Camps ha abogado por dinamizar el partido para ganar por mayoría absoluta en las próximas elecciones. En ese sentido, el que fuera president ha incidido en que el congreso se celebre "sin miedo, sin corsé, en libertad, ilusión y esperanza".

Para Camps, es necesario que el PP recupere el discurso de centro derecha y ha pedido, en una cena en la que también estaba la exalcaldesa alicantina Sonia Castedo, que "entre todos" hagan posible que los militantes de la Comunitat Valenciana "vuelvan a incorporarse a la vida activa del partido": "Yo quiero ganar por mayoría absoluta y necesitamos a todos los militantes de nuevo en marcha".

"El congreso no es cuestión de cambiar a una persona por otra. Es algo muy importante. Importa volver a debatir, y tengo ilusión para definir los próximos años de la Comunitat Valencia y que el PPCV sea el punto de apoyo imprescindible, definitivo y sólido para que Feijóo sea el próximo presidente del Gobierno, y que lo sea por mayoría absoluta", ha defendido.

Porque Camps dice tener todo claro: "Quiero que este partido vuelva a ser la referencia inexcusable de la sociedad valenciana y de la sociedad española".

"Solicito desde aquí de nuevo la convocatoria de un congreso. No solo la convocatoria, sino un sistema que haga posible que todos los militantes voten y que sepan que así impulsan el proyecto para el futuro", insiste Camps.

Al comienzo de su intervención, Camps ha afirmado que se ve "preparado para liderar al partido". "De momento, de todos los militantes del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, soy el único que dice que quiere ser presidente".

Además, Camps ha hecho referencia a Vox sin mencionar a la formación de ultraderecha: "Hay un partido que se está llevando a parte de nuestros votantes. Nuestro partido es la casa común del centro derecha. Nació para ser un proyecto político para agrupar a todos los votantes del centro derecha. No podemos permitir ni un segundo más que no haya un discurso para hacer posible que la gente que no nos vota vuelva a votarnos a nosotros".